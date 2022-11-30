董事长年度股东大会致辞
Sydney, 2022年11月30日, AEST (ABN Newswire) - 女士们，先生们，我叫 Stuart Crow，我是 Lake Resources NL (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 的股东之一，现任执行主席。我很高兴向您报告贵公司最近的活动，这是 Lake Resources 发生重大转变的一年。
今年是 Lake 取得重大成就和改变的一年，因为交通电气化的势头越来越大。贵公司取得了很大的成就。
我们看到电动汽车 (EV) 销量持续增长，最近的数字同比增长近 70%。预计 2023 年电动汽车年销量将飙升至 1100 万辆左右。销量增长和需求继续强劲增长，但全球供应链仍面临电池原材料短缺的挑战。供应链中的赤字现在很明显，并且预计到本世纪末仍将存在，至少随着需求激增而进入市场的新供应有限。
Lake 2023 年的活动包括现场活动和公司活动，因为我们希望建立执行团队和董事会，在我们朝着执行发展战略迈进的过程中引入新技能和经验。
在今年，也就是 2023 年，我们打算为股东带来以下成果：
1) 示范工厂测试工作预计将于 2023 年初完成，初始样品将转化为最终的碳酸锂。
2) DFS、ESIA完成。
3) 将项目融资讨论推进到最终投资决策
4) 扩大了胡胡伊省其他三个项目的勘探活动和测试工作。
5) 扩大的董事会和执行团队带来额外的技能和经验，以指导公司完成项目执行。
我们将以非常强劲的财务状况结束这一年，与 SK On 和 WMC Energy 签订了每年高达 50,000 吨的承购量的有条件框架协议，这将伴随一项重大投资，以协助根据最终投资决定获得项目资金所需的股权，a强劲的现金余额以及我们的技术供应商 Lilac Solutions 承诺在我们开始在 Kachi 建设时为他们的项目融资份额提供资金。
全球市场锂价的上涨为您的公司提供了难得的机会。 Lake 现在是仅有的几家保持独立的短期生产雄心的公司之一，我们打算在供应链问题浮出水面时保持这种状态。我们也是少数几个在未来几年将更多项目推向市场的公司之一，这些项目为股东提供了可观的潜在有机增长。
随着越来越多的努力在欧洲和北美建立新的本土供应链，我们看到了参与这种增长的重要机会。
随着执行团队的扩大，我们打算积极寻求扩大胡胡伊省的三个盐水项目，以期随着十年后赤字的增加向市场提供更多的产量。我们仍然致力于以紧迫感将这些新项目推向市场，以实现到 2030 年 100,000 吨或更多锂产品的理想目标。您的董事会有信心实现这一目标，因为 Lake 可以利用离子交换提取来提取从盐水中提取的锂比传统方法具有更高的回收率，同时需要更少的淡水和可扩展的工艺，可提供市场迫切需要的可持续生产的高纯度产品。
我还想重点介绍由我们的新任首席执行官/董事总经理大卫迪克森组建的新执行团队，他将在会议的正式部分之后发表演讲。我们很幸运能够为我们的团队招募一些积极进取的专业人士，他们在将大型项目投入生产方面拥有丰富的经验，我欢迎大卫和他的团队加入我们公司，并期待来年我们将您的公司从专注于勘探到专注于建设和项目执行。
我要感谢股东们一直以来对公司的支持。虽然我们今年取得了很多成就，但锂行业仍然不稳定，但我们仍然专注于我们在 Kachi 生产的长期目标以及在 Jujuy 扩展其他三个项目。
今年，随着我们进入 ASX 300 和最近的 ASX 200 指数，我们也迎来了越来越多的机构投资者首次加入我们的登记册。随着我们在 Kachi 示范工厂完成测试工作，国际上对我们公司的兴趣持续增长，我预计这种兴趣会强烈转化为对我们公司的积极参与，因为我们寻求不断降低项目风险的结果即将到来并进入建设阶段。
如果没有在阿根廷、澳大利亚和最近的美国当地的优秀团队，我们公司不可能在过去 12 个月内实现增长和成功。我要感谢全球所有员工、合作伙伴、顾问和银行家，当然还要感谢我的董事会成员，感谢他们在艰难和混乱时期的承诺，我真的感谢你们一直以来的支持和你们所做的出色工作，谢谢你们。
未来的一年虽然充满挑战，但随着我们进入 Kachi 项目的融资和建设阶段以及其他项目的持续开发，我怀疑这将是公司最具成长性的一年。
作为创始股东，我满怀期待和自豪地展望来年，贵公司将努力成为全球重要的高纯度锂产品供应商之一。
谢谢你。
斯图尔特乌鸦
执行主席
荷兰湖资源
要查看 AGM 演示文稿，请访问：
https://www.abnnewswire.net/lnk/O5KA33HI
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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