

股份购买计划完成通知

Sydney, 2022年12月6日, AEST (ABN Newswire) - Theta Gold Mines Limited ( ASX:TGM ) ( 3LM:FRA ) ( TGMGF:OTCMKTS ) 表示，在公司的股份购买计划（"SPP"）于 2022 年 11 月 29 日星期二完成后，公司收到了总额为 572,000 美元的资金资金。



董事们也参与了 SPP 的分配，包括主席 Bill Guy 先生获得 30,000 美元，非执行董事 Richie Yang 先生获得 30,000 美元，非执行董事 Brett Tang 先生获得 15,000 美元。



根据收到的 SPP 申请，今天共发行了 8,171,405 股普通股，每股价格为 0.07 美元。





内容关于 Theta Gold Mines Limited





Theta Gold Mines Limited (ASX:TGM) (OTCMKTS:TGMGF) 是一家黄金开发公司，在世界著名的南非金矿区拥有一系列潜在的黄金资产。这些资产包括几个地表和近地表高品位黄金项目，与该地区其他黄金生产商相比，这些项目具有成本优势。



Theta Gold Mines 核心项目位于姆普马兰加省历史悠久的金矿小镇 Pilgrim's Rest 旁边，距离约翰内斯堡东北约 370 公里的公路或内尔斯普雷特（姆普马兰加省首府）以北 95 公里。继 2011 年至 2015 年的小规模生产之后，公司目前正专注于在 TGME 工厂批准的占地面积内建设新的黄金加工厂，以及加工 Theta Open Pit 氧化金矿石。预计未来将进一步评估附近的地表和地下矿山和前景。



该公司的目标是主要围绕浅层、露天或平巷硬岩采矿资源建立一个超过 100Kozpa 的稳固生产平台。 Theta Gold Mines 可以进入超过 43 个历史矿山和勘探区，可以访问和探索，记录的历史产量超过 6.7Moz。