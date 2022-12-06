Lake 任命 Howard Atkins 为董事会成员
Sydney, 2022年12月6日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 欣然宣布任命 Howard Atkins 先生为董事会成员，自 2022 年 12 月 5 日起生效。
Atkins 先生为 Lake Resources Board 带来了深厚的财务管理、资本市场、交易、外汇和上市公司经验。这是一项重要的任命，旨在加强和拓宽 Lake 董事会的经验并建立长期业务。他拥有超过 30 年的财务领导经验，其中 20 年担任 Wells Fargo、纽约人寿保险公司和 Midlantic Bank Corporation 等组织的首席财务官。
Atkins 先生之前曾在大通曼哈顿银行担任高级职务，包括欧洲、中东和非洲外汇和市场业务主管，以及该银行全球利率衍生品交易业务主管。
他曾在西方石油公司的董事会任职，其市场包括美国和南美；和 Ingram Micro，一家全球技术和物流公司，也在美国和南美开展业务。在担任公共董事会服务期间，他曾在人力资源、审计、财务和技术委员会任职。
Atkins 先生拥有俄亥俄州立大学经济学硕士学位和纽约城市学院数学学士学位。
"阿特金先生在治理、财务控制和资本市场方面的经验，以及他在能源市场方面的人脉关系，对于我们在 Kachi 上迈向 FID 至关重要，"Lake 执行主席 Stuart Crow 说。
"我们很幸运能够将 Atkins 先生作为全球金融领袖的深厚专业知识加入 Lake 董事会，"最近被任命为 Lake 首席执行官兼董事总经理的大卫·迪克森 (David Dickson) 说。 "在我们将业务过渡到新的发展和执行阶段时，我们欢迎他的丰富经验、监督和指导"。
迪克森先生于 2022 年 9 月出任首席执行官一职，是一位行业领袖，在整个能源领域的工程、施工和 EPC 成本管理方面拥有 30 多年的经验。他在成功交付数十亿美元的资源项目方面有着良好的记录。
Atkins 先生将获得 232,500 股限制性股票，这些股票在任命一年后（2023 年 12 月 5 日）归属。由于 Atkins 先生在谈判时不是 Lake 的董事，并且对发行限制性股票的决定没有影响，因此不会就限制性股票的发行（或其行使）寻求股东的批准。
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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