Lake 任命新的董事会成员 Cheemin Bo-Linn 博士
Sydney, 2022年12月6日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 欣然宣布任命 Cheemin Bo-Linn 博士为 Lake Resources 董事会成员，自 2022 年 12 月 5 日起生效。这是一项重要的任命，旨在加强和拓宽 Lake Resources 董事会的经验并建立长期业务。
Bo-Linn 博士是一位成就卓著的首席执行官、前财富 100 强运营主管和董事会董事，在美洲和欧洲的私营组织和上市公司拥有超过 25 年的治理专业知识。她在上市公司的董事会领导经验包括她被任命为首席独立董事、每个主要委员会（审计、薪酬、提名/治理）主席、可持续发展/ESG 主席以及技术和网络安全委员会主席。她目前的相关董事会服务包括 Flux Power，这是一家为工业移动车队提供先进的可持续锂离子储能解决方案的领先开发商和制造商。
Bo-Linn 博士的成就得到了国际认可，包括被《金融时报》评为 2021 年"全球董事会董事多元化榜单 100 强"和美国公司董事协会 2019 年"董事会 50 强"榜单，认识到最具影响力的董事和公司治理领导人，在创新和诚信方面表现卓越。为了表彰她对科技界的贡献，Bo-Linn 博士入选了国际女性技术"名人堂"，并被硅谷商业杂志评为"最具影响力的女性"直到最近， Bo-Linn 博士是 Peritus Partners 的首席执行官，这是一家估值加速器，还提供软件 (SaaS)、物联网、移动和数字（分析、营销、电子商务、供应链和网络安全）方面的咨询和运营专业知识。此前，在她担任 IBM 高级管理职务的 20 年期间，她作为 IBM 工业部门/电子副总裁领导全球团队，负责 IBM 的软件、半导体芯片、存储和咨询服务。
Lake 执行主席 Stuart Crow 先生评论说，考虑到供应链中对环境、社会和治理方面的考虑日益受到关注，这将对锂矿业的可持续性问题进行更严格的审查，任命 Bo-Linn 博士是无价的和及时的。
"Bo-Linn 博士带来了高度相关和广泛的经验，特别是在可持续性、治理和可再生能源供应链方面，"最近被任命为 Lake 首席执行官兼董事总经理的大卫迪克森说。 "随着我们过渡到新的发展阶段，她的行业专长以及她的环境、社会和公司治理 (ESG) 战略将使我们能够实现增长和创造股东价值。"
Bo-Linn 博士拥有休斯顿大学计算机信息系统和组织变革教育学博士学位，并被哥伦比亚大学、伦敦商学院和香港大学联合聘为客座教授EMBA/MBA课程。她还完成了斯坦福大学商学院高管证书课程。
在任命 Bo-Linn 博士之前，David Dickson 先生于 2022 年 9 月出任首席执行官兼董事总经理一职。Dickson 先生是行业领导者，在工程、施工和 EPC 成本方面拥有超过 30 年的经验能源部门的管理。他在成功交付数十亿美元的资源项目方面有着良好的记录。
Bo-Linn 博士将获得 232,500 股限制性股票，这些股票在任命一年后（2023 年 12 月 5 日）归属。由于 Bo-Linn 博士在谈判时不是 Lake 的董事并且对发行限制性股票的决定没有影响，因此不会寻求股东批准发行限制性股票（或行使） .
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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