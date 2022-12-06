Lake 任命首席法律官兼总法律顾问
Sydney, 2022年12月6日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 欣然宣布任命 John Freeman 为 Lake Resources 的首席法律官兼总法律顾问。这是加强和扩大 Lake Resources 管理团队经验并建立长期业务的重要任命。
弗里曼先生是一位成就卓著的法律行政人员，在领先的全球公司拥有 30 多年的经验。
他丰富的领导经验包括担任 McDermott International 的首席法律官、执行副总裁和公司秘书； Technip SA 总法律顾问兼执行副总裁； Baker Hughes 全球道德与合规总监，以及该组织内的其他法律和合规职位。弗里曼先生还曾担任美国特别检察官办公室的检察官和哥伦比亚特区的特别助理美国检察官。
在此职位上，弗里曼先生将领导公司的法律和合规职能，并为董事会和执行管理团队提供战略指导。
Lake 执行董事长 Stuart Crow 先生表示，随着公司从勘探阶段过渡到执行阶段，加强其治理、合规和控制至关重要。
"随着莱克扩大业务并继续转型，弗里曼先生的世界级法律和合规经验将是无价的。"
Lake 首席执行官大卫迪克森补充道："弗里曼先生在我们的行业及其他领域带来了丰富的全球经验。他在关键时刻加入我们，并将在与我、我们的董事会和我们团队的其他成员一起工作中发挥关键作用，因为我们将继续发展壮大公司。"
弗里曼先生拥有华盛顿与李大学法学院的法学博士学位和德克萨斯大学奥斯汀分校的工商管理学士学位。
弗里曼先生的任命是在大卫迪克森先生被任命为首席执行官兼董事总经理之后进行的。 Dickson 先生是一位行业领袖，在能源领域的工程、施工和 EPC 成本管理方面拥有 30 多年的经验。他在成功交付数十亿美元的资源项目方面有着良好的记录。
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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