Lake 任命新的董事会成员 Ana Gomez Chapman
Sydney, 2022年12月12日, AEST (ABN Newswire) - 继 Lake Resources NL (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 宣布承诺在其进入新的发展阶段时加强和扩大其董事会的经验之后，Lake 很高兴地宣布任命 Ms. Ana Gomez Chapman 加入董事会，2023 年 1 月 1 日生效。
Chapman 女士是一名金融服务高管兼董事会董事，拥有超过 25 年的投资管理、资本市场和业务领导经验。她曾在美国、欧洲、拉丁美洲和亚太地区工作和生活过。
Chapman 女士之前曾在 MP materials 的董事会任职，这是一家总部位于美国的可持续稀土生产和精炼公司，她带领该公司实现了运营转型，并在纽约证券交易所上市。她还曾在投资软件公司 Backstop Solutions Group 的顾问委员会任职。
Chapman 女士是一位资本市场专家，曾在包括 Hamilton Lane 在内的机构投资公司担任高级职务，她目前担任董事总经理。她曾担任 Allianz Global Investors 的高级关系经理和另类投资主管、JHL Capital Group LLC 总裁以及高盛拉丁美洲、亚洲和美国股票业务副总裁。
Chapman 女士拥有康奈尔大学土木与环境工程理学学士学位和哥伦比亚商学院工商管理硕士学位。
Chapman 女士的任命是继 Howard Atkins 先生和 Cheemin Bo-Linn 博士于本周早些时候宣布的董事会任命之后的任命。
Lake 执行董事长 Stuart Crow 先生说："这是 Lake 在逐步执行 Kachi 项目的同时组建其高级管理团队和董事会的另一项重要任命。"
Lake 首席执行官戴维·迪克森 (David Dickson) 先生表示："我们的董事会继续关注董事会更新，以确保有合适的人选来履行其战略监督、继任计划、ESG 和风险监督等关键职责。"
"查普曼女士对关键矿产供应链的了解，她在美国、欧洲、拉丁美洲和亚洲的人脉，以及她在资本市场的专业知识，都对我们的董事会起到了重要的促进作用，"迪克森先生补充道。
David Dickson 先生于 2022 年 9 月出任首席执行官兼董事总经理一职。Dickson 先生是行业领导者，在能源领域的工程、施工和 EPC 成本管理方面拥有 30 多年的经验。他在成功交付数十亿美元的资源项目方面有着良好的记录。
Chapman 女士将获得 238,500 股限制性股票，这些股票在任命一年后（2024 年 1 月 1 日）归属。由于 Chapman 女士在谈判时不是 Lake 的董事，并且对发行限制性股票的决定没有影响，因此不会就限制性股票的发行（或其行使）寻求股东的批准。
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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