Lake Resources 宣布执行和董事会行动
Sydney, 2023年1月5日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 今天宣布任命 Mark Anning 为澳大利亚法律主管兼公司秘书。此外，正如之前在 2022 年 6 月担任执行董事长一职时所宣布的那样（参见澳大利亚证券交易所 2022 年 6 月 20 日的公告），Stu Crow 现在已转任董事会非执行董事长一职。
董事总经理兼首席执行官 David 表示："在我们追求巨大机遇的过程中，我们将继续加强国际知名高管和董事会成员的人才储备，我们必须制定新的全球标准，以快速、大规模地生产更清洁、高纯度的锂。"迪克森说。
"马克安宁的加入带来了重要的专业知识和经验，并将成为支持我们发展和加强公司举措的重要合作伙伴。
"我还要感谢斯图作为执行主席的服务，作为向北美和亚洲关键供应链服务过渡的一部分。"
Mark Anning 被任命为澳大利亚法律主管兼公司秘书，将于 2023 年 1 月 9 日生效。从那天起，Peter Nielsen 先生将辞去公司秘书一职，并将继续担任 Lake Resources 的首席财务官。 Anning 先生曾在多家 ASX 和 NASDAQ 上市公司担任私人执业合伙人级别的执业律师，并在公司内部担任 CEO 和主席直接下属级别的执业律师。安宁先生 30 年的法律和公司业务经验使他专注于公司法和商业法、争议解决、风险管理和公司治理。
Anning 先生是一名特许秘书，拥有昆士兰大学商学士和法学学士（荣誉）学位以及应用公司治理研究生文凭。
安宁先生是澳大利亚治理研究所的会员，并获准在所有联邦法院以及昆士兰州和维多利亚州的最高法院执业。
Stu Crow 从执行主席一职的过渡是按照他在 2022 年 6 月被任命时制定的时间表进行的。Crow 先生被任命为执行主席，负责监督新首席执行官的任命，招募更多的董事会成员，以及设立美国办事处。
他将继续担任董事会非执行主席。
董事会主席 Stu Crow 表示："随着我们领导团队和董事会的加强，现在是我重返非执行董事长一职的合适时机。"
"我们面前有巨大的机遇，期待与我的董事会合作伙伴合作，确保我们继续走在成为清洁锂的领先供应商的道路上。
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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