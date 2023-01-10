Lake 和 Lilac 宣布在 Kachi 取得里程碑式的成就
Sydney, 2023年1月10日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂开发商 Lake Resources NL (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 及其直接锂提取技术合作伙伴 Lilac Solutions（"Lilac"）欣然宣布按时实现关键里程碑卡奇计划。 Kachi 项目是一个世界级的锂开发项目，有望引领行业生产对环境影响最小的优质锂。
正如 Lilac 和 Lake 之间的协议所述，Lilac 在 2022 年 12 月 31 日之前已成功连续运营示范工厂 1,000 小时，并生产了 40,000 升氯化锂洗脱液，因此已按照约定的时间表完成所有关键测试里程碑。 Lilac 生产的氯化锂洗脱液正在运往 Saltworks 并转化为碳酸锂，之后将对其进行独立的纯度测试。
Lake 首席执行官兼董事总经理 David Dickson 表示，这些里程碑的实现证明了 Project Kachi 的重大承诺。
迪克森先生说："事实证明，在我们共同追求高效、清洁地交付优质锂的过程中，Lilac 是一个出色的合作伙伴，电池制造商对锂的需求越来越高。"
"我们对迄今为止取得的成就感到满意，并专注于该项目的下一阶段。最重要的是，我们为我们和 Lilac 迄今为止以包容和包容的方式创新锂生产所取得的成就感到自豪。尊重我们经营所在的当地社区，保护环境。"
Lilac Solutions 首席执行官 David Snydacker 评论道："Lilac 的离子交换技术正在彻底改变锂的提取方式，我们非常高兴能够运送 Kachi 项目现场生产的第一卡车氯化锂。增加全球锂供应对于我们的能源转型至关重要，我们为我们在建立对环境和社会负责的锂供应链方面取得的进展感到自豪。我们期待与 Lake Resources 一起取得未来的成就。"
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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