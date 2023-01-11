Kachi M&I 资源翻了一番，达到 220 万吨碳酸锂，相当于 310 万吨推断资源
Kachi M&I 资源翻了一番，达到 220 万吨碳酸锂，相当于 310 万吨推断资源
Sydney, 2023年1月11日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂开发商 Lake Resources NL (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 很高兴为阿根廷卡塔马卡省的 Kachi 卤水锂项目提供最新资源。这一更新的资源基于全年进行的钻井活动，该公司在现场拥有多个钻井平台，以加快钻井活动和项目的相关研究。作为 DFS 项目的一部分，该公司目前正在安装用于抽水和回注含水层测试的测试生产井。
强调
- 额外的钻探升级并增加了人们对撒拉中部地区资源的信心，测量和指示 (M&I) 资源定义为 2.2 Mt 碳酸锂当量 (LCE)，深度为 400 米，面积超过 81 平方公里。
- M&I 资源周围是 3.1 Mt LCE 的推断资源，定义超过 117 平方公里。该资源仍然开放至约 700 米的深度并横向开放，正在进行钻探以更好地确定资源范围。
- 整个盐沼的实测资源（0-400 m）的锂品位为 212 mg/L 锂，紧邻东南部的指示资源为 178 mg/l 锂，周围的推断资源（0-400 m）的浓度为198 毫克/升锂。
- 资产由 Kachi Lithium Pty Ltd 100% 拥有，其中 Lake 拥有 90% 的权益，Lilac 拥有 10% 的权益。
- 等待其他化验以扩大高可信度 (M&I) 资源的区域。
项目背景
作为项目预可行性研究的一部分，Kachi 的首次资源估算于 2018 年进行。该估计确定了 61 平方公里区域内 1.05 公吨 LCE 的指示资源，周围是 114 平方公里区域内 3.19 公吨的推断资源。该资源被定义为从 50 m 到平均 334 m 深度，由于估计时该区间内锂浓度的不确定性，上部 50 m 被排除在资源之外。
随着进一步的金刚石和旋转钻井以及井的地球物理测井，对地质和资源模型的信心增加，资源分类也得到升级以反映这一点。已在测量和指示资源区进行了 400 米深度的钻探。地球物理学先前被用于确定含有盐水的未固结沉积物的底部。其他地球物理学将很快开始定义盐水体的延伸，并更详细地定义盐水和微咸水区域之间接触的几何形状，以支持抽水模拟的开发和该项目的储备模型。
要查看完整的项目详细信息，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/U06630NM
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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