Lake Resources 提供运营更新
Sydney, 2023年1月12日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂开发商 Lake Resources NL (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 宣布在关键运营里程碑方面取得了重要进展，同时通过增加关键专业知识加强了组织及其董事会。
重组
为了在公司进入 Kachi 项目的开发阶段时取得成功，并进一步开发 Cauchari、Olaroz 和 Paso 的未来机会，Lake 显着扩大了其运营团队，增加了技术、采购、项目、水文地质、钻井 和工程专家，监督下一阶段发展的技术要求。
战略和结构组织变革已经到位，以优化该团队的生产力。
这些变化包括将运营监督的作用划分为两个主要责任领域：1) 加工厂开发和运营； 2) 实地开发和评估。
除了这些变动之外，前任首席运营官 Gautam Parimoo 也已离开该组织。
Kachi 项目更新
正如本周早些时候向 ASX 宣布的那样，Lilac 已经实现了 Kachi 试点工厂协议的两个重要里程碑，Saltworks 预计将在未来几个月内完成将 40,000 升氯化锂转化为碳酸锂。
经过广泛的钻探计划后，Lake 还向 ASX 报告了 Kachi 的矿产资源估计增加了 100%，达到 220 万吨相当于测量和指示的碳酸锂，以及 310 万吨的推断资源。
这进一步支持了 Lake Resources 每年生产 50,000 吨（吨/年）碳酸锂的业务计划。
考虑到这一物质资源升级，并且新团队现已到位，公司正在对项目时间表和估计的资本成本进行严格评估，预计将在 2023 年第二季度初完成并报告。
Lake 正在继续推进其最终可行性研究 (DFS)，完成加工厂的评估，并进入项目研究的下一阶段。 Lake 的目标是到 2023 年年中完成 DFS。
Lake 仍在与 SK On 和 WMC 就 CFA 的实施进行持续讨论，这些 CFA 先前已于 2022 年 10 月向 ASX 宣布。
加强董事会
Lake 此前还向 ASX 宣布，最近几个月为其董事会增加了行业领先的行业、资本市场和治理专业知识。 Howard Atkins、Cheemin BoLing 和 Ana Gomez Chapman 的加入为战略、运营、财务和 ESG 监督带来了强大的支柱。
Lake Resources 首席执行官戴维·迪克森 (David Dickson) 表示："我们对在 Kachi 看到的进展感到高兴，尤其是关于 Kachi 矿产资源估算的最新更新，以及我们的合作伙伴 Lilac 在开发和运营示范工厂方面取得的良好进展。" .
"随着不断招聘有才华的专家、组织的调整和新的重点以及我们董事会的充实，我们有能力完成 Kachi 的发展，同时追求 Cauchari 、 Olaroz 和 Paso 的发展。
"我们期待为我们的客户生产高质量、可持续的锂，并为我们所有的利益相关者创造价值"。
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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