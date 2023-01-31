任命 Sra。A Saenz 将领导阿根廷公司事务
Sydney, 2023年1月31日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂开发商 Lake Resources NL (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 今天宣布任命 Sra。Amalia Saenz 担任阿根廷公司事务副总裁。
Sra。Saenz 将从 Lake 的董事会辞职，自 2023 年 2 月 1 日起生效，以领导 Lake 的政府关系团队，监督企业社会责任计划，并引导阿根廷的社区和利益相关者参与。
"随着公司推进在阿根廷的工作，我很高兴欢迎 Amalia 担任这一重要的执行职务，"Lake Resources 董事总经理兼首席执行官大卫迪克森说。
"Amalia 的专业知识对 Lake 在我们董事会的职位来说是无价的，这个新设立的职位将使我们能够进一步受益于她丰富的专业经验和国内关系，因为我们将继续在阿根廷开展项目，以满足全球对高品质产品不断增长的需求。 -优质锂。"
自 2021 年 7 月以来，Sra。Saenz 一直担任 Lake Resources 董事会的非执行董事。她在布宜诺斯艾利斯的 Zang、Bergel 和 Vines 律师事务所加入公司，领导该公司的能源和自然资源业务。
Sra。Saenz 在为跨国公司提供能源和资源咨询方面拥有 30 多年的经验。她的执业范围涵盖自然资源的所有领域，包括采矿、能源和油气领域的并购、融资、合资企业和在阿根廷的经营协议。
她之前是布宜内斯艾利斯律师事务所 Brons and Salas 的合伙人，领导石油和天然气以及能源业务。 Saenz 女士曾在中亚、土库曼斯坦和英国从事跨越国际边界和文化的勘探和生产开发工作。
Sra。Saenz 是国际石油谈判者协会（现为国际能源谈判者协会）的活跃成员，担任区域总监，代表拉丁美洲分会。
Sra。Saenz 的任命之前，Lake Resources 的董事会和运营团队最近增加了几名成员。本月早些时候，随着 Howard Atkins、Cheemin Bo-Linn 和 Ana Gomez Chapman 的加入，Lake Board 加强了治理和监督，带来了战略、运营、融资和 ESG 方面的更多专业知识。
运营团队也得到了扩大和重组，以更好地满足 Kachi 项目开发的技术需求。 Lake 扩大了公司的技术、采购、项目、水文地质、钻井和工程专业知识，以便在公司进入 Kachi 扩建项目的开发阶段以及对 Cauchari、Olaroz 和 Paso 项目的持续勘探时更好地定位公司。
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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