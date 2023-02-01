Gentry Brann 被任命为首席人事兼行政官
Sydney, 2023年2月1日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂开发商 Lake Resources NL (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 今天宣布任命 Gentry Brann 为其第一任首席人事和行政官，立即生效。
Brann 女士将领导公司的人力资源职能，并随着公司的扩张推进多元化和包容性。
"我很高兴 Gentry 加入我们，成为我们的第一位首席人事和行政官，这是一个至关重要的角色，因为 Lake 在全球范围内扩展了我们的组织并扩大了管理团队的能力，"Lake Resources 董事总经理兼首席执行官大卫迪克森说。
"Lake 为我们在各个领域吸引的人才支持我们的锂生产项目而感到无比自豪，Gentry 将有助于确保我们拥有强大的人才发展重点和支持我们实现增长和使命的公司文化"
Brann 女士在领导人力资源和传播部门方面拥有超过 25 年的经验。
Brann 女士从麦克德莫特 (McDermott) 加入莱克 (Lake)，在那里她领导公司的战略重点是包容性和多样性，以及人力资源、通信和营销、房地产和设施以及全球旅行。
Brann 女士于 2018 年从 CB&I 加入 McDermott，担任传播和品牌管理高级副总裁。在 CB&I 收购 The Shaw Group 之前，她担任 Shaw 的投资者关系和企业传播副总裁。 Brann 女士还在 ICF International、ALSAC/St. 担任过各种职务。裘德儿童研究医院和阿彻马尔默广告和公共关系机构。
Brann 女士拥有杜克大学 Fuqua 商学院的 MBA 学位和路易斯安那州立大学的学士学位。她还是莱斯大学琼斯商学院高级领导力课程的毕业生。
Brann 女士的任命增加了其他重要任命，包括董事会的 Howard Atkins、Cheemin BoLinn 和 Ana Gomez Chapman，以及最近担任阿根廷公司事务副总裁的 Amalia Saenz。
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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