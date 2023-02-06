

在 Indaba 和 121 矿业大会上的演讲

Sydney, 2023年2月6日, AEST (ABN Newswire) - Theta Gold Mines Limited ( ASX:TGM ) ( 3LM:FRA ) ( TGMGF:OTCMKTS ) 欣然通知 Theta Gold 董事长 Bill Guy 将于 2023 年 2 月 6 日至 9 日在南非和出席以下两个活动：



1、第121届开普敦矿业投资大会；和



2. 2023 年澳大利亚非洲矿业计划。



第121届矿业投资开普敦会议介绍：



Bill Guy 将在第 121 届开普敦矿业投资会议上介绍 TGME 金矿项目及其于 2022 年 7 月完成的可行性研究的结果。



澳大利亚非洲矿业计划 2023 ESG 演示文稿，"南非：- ESG 的全球领导者"：



Theta Golds Mines 与 Messrs Webber Wentezl 联手 Linklaters（南方最大的律师事务所之一）和 OMI Solutions（环境专业公司）赞助了"2023 年澳大利亚矿业非洲计划"的演讲（由澳大利亚贸易委员会在矿业大会上主办）因达巴 2023）。该演讲将阐述南非如何应对 ESG 的挑战——通过解决所有 17 个联合国可持续发展目标 (UNSDG)。



*要查看演示文稿，请访问：

https://abnnewswire.net/lnk/381501IL





内容关于 Theta Gold Mines Limited





Theta Gold Mines Limited (ASX:TGM) (OTCMKTS:TGMGF) 是一家黄金开发公司，在世界著名的南非金矿区拥有一系列潜在的黄金资产。这些资产包括几个地表和近地表高品位黄金项目，与该地区其他黄金生产商相比，这些项目具有成本优势。



Theta Gold Mines 核心项目位于姆普马兰加省历史悠久的金矿小镇 Pilgrim's Rest 旁边，距离约翰内斯堡东北约 370 公里的公路或内尔斯普雷特（姆普马兰加省首府）以北 95 公里。继 2011 年至 2015 年的小规模生产之后，公司目前正专注于在 TGME 工厂批准的占地面积内建设新的黄金加工厂，以及加工 Theta Open Pit 氧化金矿石。预计未来将进一步评估附近的地表和地下矿山和前景。



该公司的目标是主要围绕浅层、露天或平巷硬岩采矿资源建立一个超过 100Kozpa 的稳固生产平台。 Theta Gold Mines 可以进入超过 43 个历史矿山和勘探区，可以访问和探索，记录的历史产量超过 6.7Moz。