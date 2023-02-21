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Magnis 与特斯拉公司(TSLA)签署承购协议
Magnis 与特斯拉公司(TSLA)签署承购协议

Sydney, 2023年2月21日, AEST (ABN Newswire) - Magnis Energy Technologies Ltd (ASX:MNS) (U1P:FRA) (MNSEF:OTCMKTS) 很高兴地宣布，它已与 Tesla, Inc.(NASDAQ:TSLA)就 2 月份开始供应 AAM 签订了具有约束力的承购协议2025 年固定定价。

协议详情

根据协议，特斯拉将从 2025 年 2 月开始以固定价格购买最少 17,500 吨/年，最多 35,000 吨/年至少 3 年。

该协议的条件是 Magnis 在 2023 年 6 月 30 日之前确保其商业 AAM 设施的最终位置，在 2024 年 3 月 31 日之前从试验工厂生产 AAM，在 2025 年 2 月 1 日之前从商业 AAM 设施开始生产，并获得客户资格。

下一步

公司正在为 AAM 设施选择美国地点。

Nachu（坦桑尼亚）石墨精矿和 AAM 的试验工厂设施的开发已经开始，设备订单已启动，新员工最近也已任命。

使用 Nachu 石墨精矿生产 AAM 的技术方面已经在纽约的设施中开发了 7 年。这些材料是通过不需要任何化学或热净化的环境可持续工艺开发的。

Magnis 董事长 Frank Poullas 评论道："我们非常高兴能够将我们的高性能 AAM 推向市场，它在整个过程中不需要化学或热净化，这使这种可持续材料在市场上脱颖而出，并为各方提供了巨大的价值。"


内容关于 Magnis Energy Technologies Limited

Magnis Energy Technologies Limited (ASX:MNS) (OTCMKTS:MNSEF) (FRA:U1P) 参与并在电气化供应链的多个方面进行战略投资，包括绿色认证锂离子电池的制造、领先的电池技术和高品质、高性能的负极材料。该公司的愿景是实现、支持和加速绿色能源转型，这对于采用电动汽车和可再生能源存储至关重要。

 


联络
Con Hoursalas
Group Communications Manager
con.hoursalas@magnis.com.au
Ph: +61 2 8397 9888
www.magnis.com.au



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