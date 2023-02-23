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Lake Resources 将出席第 32 届 BMO 关键矿产会议
Lake Resources 将出席第 32 届 BMO 关键矿产会议

Sydney, 2023年2月23日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂开发商 Lake Resources NL (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 首席执行官 David Dickson 将于 2 月 28 日上午 9 点在佛罗里达州好莱坞举行的行业领先的 BMO 金属、采矿和关键矿物会议上发表演讲美国东部时间上午 15 点。

在公司网站的投资者关系部分进行演示时，将提供现场网络直播。在直播活动结束后的大约 30 天内，可以立即在同一地点观看重播。

金属和采矿业的脱碳、ESG 和全球经济复苏是会议的关键主题。代表来自六大洲 36 个国家和地区的 500 家组织的 1,100 多位行业领导者参加。


内容关于 Lake Resources NL

Lake ResourcesLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。

   


联络
Nigel Kassulke at Teneo
M: +61-407-904-874
E: Nigel.Kassulke@teneo.com

BMO Financial Group
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E: Kelly.hechler@bmo.com
T: +1-416-867-3996



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