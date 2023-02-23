Tisma 的 10 年勘探和采矿许可证
Sydney, 2023年2月23日, AEST (ABN Newswire) - PYX Resources Ltd (LON:PYX) (NSX:PYX) 很高兴地宣布，它已收到中加里曼丹省政府（DMPTSP：中加里曼丹投资办公室和一站式综合服务部负责人）的通知，经能源部批准和中加里曼丹矿产资源部（"ESDM"），PT TGN 的 Tisma 矿权续期许可证申请已获得最长 10 年的授权期限，之后许可证可以续期。租赁许可证的更新允许 PT。 Tisma Global Nusantara（"PT TGN"）将继续在矿权区进行勘探和采矿工作。
IUP-OP 中列出了续签许可证的条款，包括支付印度尼西亚税款和履行 PYX 子公司 PT Global Nusantara 的其他财务义务。下面提供了一些关键条款的摘要：
- 出口的锆石特许权使用费为 1.5%；
- 每年每公顷 4 美元的固定租金应支付给印度尼西亚政府；
- 22% 的公司税由印度尼西亚政府支付和设定；
- 土地和建筑税应按应税销售额的 0.5% 的税率缴纳给当地政府；
- 环境义务，包括由当地政府批准的填海联合和计划，作为矿山审批流程的一部分。
PYX 董事长兼首席执行官奥利弗·哈斯勒 (Oliver Hasler) 在评论矿权许可批准时说：
"PYX Resources 非常高兴地报告收到了更新 Tisma 资产的矿权许可证的通知。这是公司的一项重要发展，延长了公司经营所在的矿权许可证的期限，从而使 PYX 能够在矿砂市场需求增加和持续增长之际，继续其重要的勘探和采矿活动。
PYX 是一家专注于印度尼西亚的公司，旨在巩固该地区的矿砂市场。我们很幸运能与一支专业敬业的团队合作，并在印度尼西亚这样一个对矿业友好和支持的国家开展业务。我想花时间感谢我们的团队以及印度尼西亚政府部门、官员和利益相关者对许可证申请的快速决定。"
内容关于 Pyx Resources Limited
PYX Resources Limited(LON:PYX)(NSX:PYX)是一家在澳大利亚国家证券交易所上市的优质锆石全球生产商。该公司的旗舰资产是位于印度尼西亚加里曼丹中部冲积沉积物丰富的地区的 Mandiri 矿砂矿床。 PYX 拥有世界第五大锆石生产矿床，自 2015 年开始进行大规模的近地表露天开采作业，迄今为止的勘探验证了其矿产中存在其他有价值的重矿物，如金红石、钛铁矿等沙子。
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