ASIC 将公司名称注册为 Altech Batteries Ltd
Perth, 2023年2月24日, AEST (ABN Newswire) - Altech Batteries Limited (ASX:ATC) (A3Y:FRA)很高兴地通知，在股东于 2023 年 2 月 21 日批准将公司名称更改为 Altech Batteries Limited 后，Altech 已收到澳大利亚证券和投资委员会的通知： Altech Batteries Ltd 的名称变更现已正式注册。
随着世界向能源解决方案的电气化过渡，新名称反映了 Altech 满足电池存储未来的愿景。新名称与 Altech 所有三个项目的业务和市场领域一致。公司还认为，提议的名称将允许以更有利的方式营销公司未来的产品。 Altech 将保留当前的 ASX 代码为"ATC"。
Altech的三个项目是：
1. CERENERGY(R) 电池项目 (100 MWh pa) - 用于电网存储的替代盐镍电池
2. Silumina Anodes TM项目（万吨/年）-电池用氧化铝包覆硅石墨负极材料
3. 高纯氧化铝项目（4,500 tpa）——用于今天的锂离子电池和未来的固态电池
内容关于 Altech Batteries Ltd
Altech Batteries Limited (ASX:ATC) (FRA:A3Y)是一家专业电池技术公司，与世界领先的德国电池研究所 Fraunhofer IKTS（“Fraunhofer”）达成合资协议，将革命性的 CERENERGY(R) Sodium Alumina Solid State 商业化(SAS) 电池。 CERENERGY(R) 电池是锂离子电池的颠覆性替代品。 CERENERGY(R) 电池防火防爆；使用寿命超过 15 年，可在极端寒冷和沙漠气候下运行。电池技术使用食盐且不含锂；无钴；不含石墨；和无铜，消除了关键金属价格上涨和供应链问题的风险。
该合资企业正在将其 CERENERGY(R) 电池商业化，并计划在 Altech 位于德国萨克森州的土地上建造一个 100MWh 的生产设施。该工厂打算生产 CERENERGY(R) 电池模块，为市场提供电网存储解决方案。
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