筹集 5000 万加元以推进魁北克锂项目
Brisbane, 2023年3月7日, AEST (ABN Newswire) - 新兴锂生产商 Sayona Mining Limited (ASX:SYA) (DML:FRA) (SYAXF:OTCMKTS) 已与 PearTree Securities Inc 签订认购协议，以每股 0.315 澳元的价格发行 174,459,177 股股票，总收益为根据加拿大税法（配售）的 FTS 条款，5490 万澳元。使用 FTS 条款可显着减少已发行资本的稀释。
这笔资金将有助于推进勘探工作，同时公司继续推进其北美锂 (NAL) 业务的重启，以及 Sayona 在魁北克的其他增长项目，包括其新兴的北部锂中心。
Sayona 有能力推进其不断扩大的锂资源基础，这笔额外资金将增加其财务资源。
Sayona 的董事总经理 Brett Lynch 评论道："Sayona 在开发北美领先的硬岩锂资源基地方面取得了重大进展，NAL 即将重启的生产标志着我们从勘探者到生产者的进步。
"这笔资金将进一步推动我们的扩张计划，FTS 条款允许我们以高于当前股价的价格筹集资金，从而最大限度地减少对股东利益的稀释。"
流通股募集详情
公司已通过以 0.2866 加元（0.315 澳元）的发行价发行约 174,459,177 股股票，与 PearTree Securities Inc 签订了约 50,000,000 加元（扣除成本前的 54,954,640 澳元）的认购协议。
公司收到的总收益将用于产生加拿大勘探费用（CEE），这些费用符合"流通关键矿产开采支出"的条件，该术语在 2024 年 12 月 31 日之前在（加拿大）所得税法中定义。筹集的资金将用于 Sayona 魁北克资产的勘探和钻探，包括优先目标的快速后续钻探、勘探、重力、剥离和渠道取样以及 CEE 合格人员费用。
新股将根据澳交所上市规则 7.1 根据公司现有的配售能力发行。
配售预计将于 2023 年 3 月 9 日星期四进行结算，新股将与公司现有已发行股票享有同等地位。根据《2001 年公司法》（联邦）第 713 条的规定，将就此次交易发布一份清理招股说明书。
Jett Capital Advisors LLC 担任 Sayona 的顾问，加拿大流通股交易商 PearTree Securities Inc 促成了 FTS 配售。
如需查看招股说明书，请访问：
https://www.abnnewswire.net/lnk/XY09X79O
内容关于 Sayona Mining Ltd
Sayona Mining Limited (ASX:SYA) (OTCMKTS:SYAXF) 是一家在澳大利亚证券交易所上市的 (SYA) 公司，专注于采购和开发制造锂离子电池所需的原材料，以用于快速增长的新兴绿色技术领域.该公司在加拿大魁北克省和西澳大利亚州拥有锂矿项目。
请访问我们的网站 www.sayonamining.com.au
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