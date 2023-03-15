半年度报告和账目
Sydney, 2023年3月15日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 正在从评估和勘探阶段过渡到下一开发阶段。示范工厂期间取得了良好进展，最近更新了 Kachi 矿产资源估算。
随着人才专家的持续招聘、组织的调整和新的工作重点以及 Lake Board 的充实，Lake 有能力完成 Kachi 的开发，同时追求 Cauchari、Olaroz 和 Paso 的发展。
Lake 期待继续这一进展，为客户生产高质量、可持续的锂，并为所有利益相关者创造价值。
*查看半年度报告，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/N4SEA297
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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