高品位碳酸锂的独立验证
Sydney, 2023年4月3日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 与其 DLE 技术合作伙伴 Lilac Solutions, Inc.（"Lilac"）合作，欣然宣布独立测试由 他们在阿根廷的联合 Kachi 项目已确认品位和纯度大于 99.8%。 Kachi 项目是一个世界级的锂开发项目，有望引领行业生产对环境足迹最小的优质锂。
该测试由 Saltworks 执行，并由两个第三方实验室进行独立分析，验证了 Kachi 项目的主要商业工艺系统，并证实了其使用 Lilac DLE 技术从 Lake 的卤水资源生产高质量电池级碳酸锂的能力。 Saltworks 测试的 Li2CO3 产品质量超过项目设计规范和主要南美卤水锂生产商的电池等级规范。
测试背景：
正如 1 月初宣布的那样，Lilac 在 2022 年 12 月 31 日之前成功运营了示范工厂 1,000 多个小时，并生产了 40,000 升氯化锂洗脱液，按照商定的时间表实现了重要的性能里程碑。 Lilac 使用其专有离子交换技术生产的氯化锂洗脱液随后被运往加拿大的 Saltworks，其中一部分被转化为碳酸锂，之后进行了独立的纯度测试。
Lilac 示范工厂继续运营，因为 Lilac 即将完成将 120,000 升洗脱液加工成电池级碳酸锂的性能里程碑。
"这是一种新工艺，现已证明可以在我们的'采矿和精炼'设施中生产高品位锂——这意味着增值链的一个关键部分正在被 Lake 捕获，"Lake 首席执行官戴维·迪克森 (David Dickson) 说。 "它还为成为锂供应链中负责任的成员的意义树立了新标准。"
Lilac Solutions 首席执行官 Dave Snydacker 表示："Lilac 团队很高兴看到这些具体结果表明，我们的技术不仅速度更快，回收率更高，而且还能提供更高纯度的产品。" "与 Lake Resources 一起，我们正在证明可以在不破坏我们正在努力拯救的地球的情况下生产锂——我们清洁能源未来的基石。我期待进一步发展清洁、对社会负责的锂供应链 ，以及我们联合 Kachi 项目的持续成功。"
在资源上：
经过广泛的钻探计划后，Lake 向 ASX 报告 Kachi 的矿产资源估计增加了 100%，达到 220 万吨碳酸锂当量，相当于测量和指示资源，以及 310 万吨推断资源（请参阅 ASX 于 11 日发布的公告） 2023 年 1 月）。
Lake 正在继续钻探，预计将在 2023 年第二季度更新 JORC。
关于承购协议：
Lake 证实，与 WMC Energy 和 SK On 签订了两项承购条件框架协议，涵盖 50,000 吨碳酸锂。 两项协议均规定，在做出最终投资决定之前，每家公司都可以对 Lake 进行战略股权投资，最高可达公司已发行资本的 10%，前提是满足一些先决条件，包括双方的尽职调查（请参阅 ASX 公告 10 月 6 日 2022 年和 2022 年 10 月 12 日）。
Lake 仍在与 SK On 和 WMC 就 CFA 的实施进行持续讨论（请参阅 2023 年 1 月 12 日的 ASX 公告）
在时间表上：
公司正在对项目时间表和估计的资本成本进行严格评估，预计将在 2023 年第二季度完成并报告。
Lake 还在推进其最终可行性研究 (DFS)，完成对加工厂的评估，并进入项目研究的下一阶段。 Lake 的目标是到 2023 年年中完成 DFS。
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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