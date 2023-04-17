宣布 Kachi 项目取得重要里程碑
Brisbane, 2023年4月17日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂开发商 Lake Resources NL (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 及其直接锂提取技术合作伙伴 Lilac Solutions（"Lilac"）今天宣布生产 2,500 公斤碳酸锂当量（LCE ) 在位于阿根廷的世界级锂试验工厂 Project Kachi。基于这一成功的结果，Lilac 将其在 Kachi 项目的所有权从 10% 增加到 20%。该项目目前有望从试点阶段进入商业规模开发，这将使其成为南美洲第一个在不使用蒸发池提锂的情况下以商业规模生产锂的卤水锂项目。
Kachi项目的成就代表了锂生产技术的历史性进步。这是南美洲首次成功实施离子交换锂生产，南美洲拥有世界上大部分的卤水锂资源。
Kachi 提取了 2,500 千克 LCE，锂回收率为 80%，工厂正常运行时间为 90%，与蒸发池相比，土地减少了 1,000 倍，与传统铝基吸收剂相比，水减少了 10 倍。结果不言自明：
- 投产速度：Lake 和 Lilac 在不到一个月的时间内完成现场调试，比传统工艺快 10 倍以上，并立即开始连续生产氯化锂；
- 高锂回收率：Lake 和 Lilac 从锂含量为 200-300 mg/L 的盐水中实现了 80% 的锂回收率，尽管锂品位低 2-7 倍，但几乎是大多数盐水生产的锂回收率的两倍；
- 高用水效率：该技术具有极高的用水效率，与传统的铝基吸收剂相比，生产氯化锂所需的水量减少 10 倍；
- 产品纯度：所生产的氯化锂杂质含量低，可以为电池制造商高效生产高纯度碳酸锂。硼是卤水项目中令人头疼的杂质，去除率大于 99.9%；
- 持续运营：该工厂一直在 24/7 运营，正常运行时间为 90%；这是一个可靠的自动化工厂，专为可扩展的制造和运营而设计；
- 无蒸发池：Lilac的离子交换技术不需要蒸发池来浓缩卤水，不像其他所谓的"直接提取"技术依赖蒸发池来浓缩锂；
- 验证性能：一名独立工程师参观了工厂并分析了整个工厂的一百多个样本，以验证性能并确认与工程工作的一致性。
由 Lake 和 Lilac 全面开发后，Kachi 项目预计每年可生产 50,000 吨电池级锂产品。
在 Lilac 和 Lake 的联合声明中，公司首席执行官评论说："今天的公告标志着可扩展锂生产的新纪元。锂是能源转型的基石——但生产技术的限制导致成本增加、稀缺和极端价格波动。今天，我们已经证明可以在不使用蒸发池的情况下更快地生产高纯度锂——同时保护周围的社区和生态系统。我们感谢我们公司在开发这个项目时建立的牢固合作伙伴关系，我们期待我们在开辟锂生产的新道路时继续取得成功。"
关于丁香解决方案：
Lilac Solutions 是一家位于加利福尼亚州奥克兰的锂提取技术公司。未来几年，电动汽车行业需要的锂供应量将增加 20 倍。为满足这一需求，Lilac 开发了一项专利离子交换技术，该技术有助于以高效率、最低成本和超低环境足迹从卤水资源中生产锂。
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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