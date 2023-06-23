Perth, 2023年6月23日, AEST (ABN Newswire) - Delta Lithium Limited (ASX:DLI) 很高兴地宣布其 100% 拥有的位于西澳大利亚加斯科因地区的 Yinnetharra 锂项目的活动最新情况。
- Yinnetharra锂矿项目是一个早期勘探项目，位于西澳大利亚加斯科因锂矿省，占地505平方公里。
o 马林达六 (6) 块边界明确的矿化伟晶岩
o 到目前为止，锂矿化定义为从地表到 350 米深度
o Malinda 拥有一个"锂英里"，包括两个主要的平行矿区 M1 和 M36，每个矿区的走向长度均已钻探超过 1.6 公里，且仍保持开放状态。
来自 M36 的新钻探结果包括：
o 33m @ 1.9% Li2O，来自 YRRD118 的 218m
o 19m @ 1.6% Li2O，来自 YRRD114 的 190m
- 结果极其重要，因为它是 Yinnetharra 迄今为止最高的中度截距，也是沿着 M36 伟晶岩走向迈出的一大步，目前已划定超过 1.7 公里
- Yinnetharra 勘探结果不断进步，每一轮结果都丰富并提高了我们对矿体的了解。
- 随着每一轮成果的交付，我们对 Yinnetharra 将成为全球规模项目的信心不断增强。
在 Yinnetharra，从 Malinda 矿区 M36 伟晶岩获得的新分析结果显示，是 Yinnetharra 项目迄今为止收到的所有伟晶岩中最好的品位矿化。这些结果对于勘探计划极其重要，因为它们来自于沿走向与之前的 M36 结果相比具有重大进步的孔。
执行主席戴维·弗拉纳根 (David Flanagan) 在评论结果时表示：
"Yinnetharra 是一个很大的系统，有 216 个洞，我们沿着 1.6 公里的走向定义了伟晶岩，堆叠在一个超过一公里宽的包中"。
"矿化正在急剧下降，而且就在西澳大利亚，这是地球上最大的锂产区。我们对迄今为止的结果非常满意，并且有多个目标需要测试，我们面前有巨大的上涨空间。"
迄今为止，该公司已在 Yinnetharra 打完了 216 个洞，总长 51,208 米。本公告涉及从两个反循环 (RC) 钻孔获得的结果。 Yinnetharra 项目的另外 102 个洞正在接受检测，结果将在未来几个月内分批公布。该公司还有望在 2023 年 9 月之前在 Yinnetharra 完成另外约 100 个洞。
马林达矿区的新结果显示厚的高品位伟晶岩。
马林达锂矿区的现场钻探正在迅速确定几种含锂伟晶岩的规模（图 1*）。这些结果证明了 M36 伟晶岩内矿化的优良品位和连续性。作为迄今为止在 Yinnetharra 项目中截获的最高品位的矿化体，其结果意义重大。 M36伟晶岩为连续伟晶岩体，长约1.7km，宽5-40m，下倾范围100-300m。
*查看表格和数据，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/N3SXPO2H
内容关于 Delta Lithium Limited
Delta Lithium Limited（ASX:DLI）是一家勘探和开发公司，致力于将位于西澳大利亚的优质含锂伟晶岩矿床投入生产。凭借强大的资产负债表和经验丰富的团队推动勘探和开发工作流程，Delta Lithium 正在迅速推进其 Mt Ida 锂项目的生产。与其他锂开发商相比，Mt Ida 锂项目拥有现有采矿租约和遗产协议的关键优势。为了充分利用当前蓬勃发展的锂市场，台达锂业正在寻求快速发展道路，为股东释放最大价值。
Delta Lithium 还拥有极具前景的 Yinnetharra 锂项目，该项目已经显示出成为澳大利亚最令人兴奋的锂矿产区之一的迹象。该公司目前正在进行大规模的 400 个钻孔活动，预计将于 2023 年完成。
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