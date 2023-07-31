季度活动报告
Perth, 2023年7月31日, AEST (ABN Newswire) - Delta Lithium Limited (ASX:DLI) 很高兴提供以下关于 2023 年 6 月季度开展的活动的报告。
六月季度亮点
- 完成出光澳大利亚 4640 万美元战略投资协议。
- 六月季度钻探米数创纪录，完成 82,589 米（Mt Ida 为 45,342m，Yinnetharra 为 37,247m）。目前实验室有 8,894 个样本。本季度更好的钻探结果包括：
o Mt Ida 锂项目
- IDRD229W1 中 650.8m 的 90.1m @ 0.95% Li2O
- IDRD178 中 357.3m 的 44.5m @ 1.2% Li2O
- 34.9m @ 1.3% Li2O 来自 IDRD077 中的 398.3m
- IDRD077W1 中 430.4m 处的 27.2m @ 1.2% Li2O
o Yinnetharra 锂项目
- YNRD082 中 66m 处的 43m @ 1.22% Li2O
- YRRD011 中 28m 处的 20m @ 1.29% Li2O
- 33m @ 1.9% Li2O，来自 YRRD118 的 218m
- YRRD114 190m 处 19m @ 1.6% Li2O
- 29m @ 1.5% Li2O，距离 YRRD120 205m
- 预计将于 2023 年下半年开始 Mt Ida 锂项目的开采审批工作继续取得进展。
- Yinnetharra 的钻探结果现已证实多个矿化伟晶岩具有商业规模机会，且走向长度超过 1600 米。
- 公司继续招募具有丰富矿山建设和锂矿经验的关键人员加入团队。
- 与 Mid West Ports 完成合作协议，支持 2024 年下半年起从杰拉尔顿发货。
Delta Lithium 董事长 David Flanagan 在评论六月季度时表示：
"亮点讲述了故事。我们是目前该国最活跃的勘探者之一。我们正在许可开采一座矿山，组建一支出色的团队，做一些伟大的交易，而我们才刚刚开始""Yinnetharra 继续一次又一次地交付Mt Ida 有望成为澳大利亚下一个锂矿开采项目。2023 年下半年将会有大量新闻报道。
"通过 4640 万美元的配售获得出光澳大利亚公司的支持。这是传统能源公司对关键矿产公司有史以来最大的投资之一。我们很高兴他们加入，我们认为这是对管理团队和我们资产的质量。"
*查看完整季度报告，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/8T3W9UQ0
内容关于 Delta Lithium Limited
Delta Lithium Limited（ASX:DLI）是一家勘探和开发公司，致力于将位于西澳大利亚的优质含锂伟晶岩矿床投入生产。凭借强大的资产负债表和经验丰富的团队推动勘探和开发工作流程，Delta Lithium 正在迅速推进其 Mt Ida 锂项目的生产。与其他锂开发商相比，Mt Ida 锂项目拥有现有采矿租约和遗产协议的关键优势。为了充分利用当前蓬勃发展的锂市场，台达锂业正在寻求快速发展道路，为股东释放最大价值。
Delta Lithium 还拥有极具前景的 Yinnetharra 锂项目，该项目已经显示出成为澳大利亚最令人兴奋的锂矿产区之一的迹象。该公司目前正在进行大规模的 400 个钻孔活动，预计将于 2023 年完成。
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