任命史蒂文·科瓦奇为董事
Perth, 2023年8月2日, AEST (ABN Newswire) - Delta Lithium Limited (ASX:DLI) 很高兴地宣布，公司已任命 Idemitsu Australia 现任首席执行官 Steven Kovac 先生为非执行董事。作为最近对 Delta Lithium 战略投资的一部分，Idemitsu Australia 被授予提名董事会董事的权利，Kovac 先生选择亲自担任该职位。
Kovac 先生拥有工程学士（采矿）和 MBA 学位，并且是澳大利亚公司董事学院的毕业生。在采矿业 23 年的职业生涯中，他拥有丰富的现场技术和运营经验，并在过去 14 年中担任高级管理和执行级别职务。
Kovac 先生还是 Critical Minerals Group Ltd (ASX:CMG) 的非执行董事、Vecco Group Pty Ltd 的非执行董事、Low Emission Technology Australia 的候补董事以及新南威尔士州矿产理事会的执行委员会成员。他是澳大利亚矿业冶金学会和澳大利亚矿山管理者协会的成员。
达美航空执行主席 David Flanagan 评论道：
"出光提名史蒂夫这样的人才加入达美董事会真是太好了。他在采矿业担任高级职务的丰富经验将增加达美锂业董事会的广度和深度。
"我们期待与 Steve 和 Idemitsu 团队合作，就各种商业机会制定战略合作协议，以利用 Idemitsu 雄厚的财务和技术能力，最大限度地提高 Mt Ida 和 Yinnetharra 锂项目的价值。"
出光的首席执行官 Steve Kovac 评论道：
"我非常期待与 Delta 团队合作。我相信 Delta 项目具有巨大潜力，因为他们正在开发我们认为是澳大利亚最令人兴奋的预开发锂项目。
"这对世界来说是一个重要时刻，因为我们都希望负责任地与社区互动并减少全球碳排放。我们认为达美航空在做出改变并为所有股东带来良好回报方面迈出了重要一步。
"随着世界转向更先进的可再生能源未来，出光公司对 Delta Lithium 的第二笔重大投资是另一个令人兴奋的举措，因为我们加倍了对关键矿物的战略投资。"
关于出光
出光兴产株式会社于 1911 年在日本成立，至今已发展成为日本最大的多元化工业公司之一。出光拥有五个业务部门：石油、基础化学品、功能材料、电力以及可再生能源和资源。出光致力于服务全球社会，以在 2050 年实现碳中和。
出光自 1978 年以来一直活跃于澳大利亚资源行业，主要专注于昆士兰州和新南威尔士州的煤炭业务。近年来，该公司已将重点转向开发能够为大规模脱碳战略做出贡献的关键矿产资产和电池技术。其中包括对 Vecco Group Pty Ltd、Critical Minerals Group Ltd 的投资以及 2023 年初对 Delta 的初始投资。
内容关于 Delta Lithium Limited
Delta Lithium Limited（ASX:DLI）是一家勘探和开发公司，致力于将位于西澳大利亚的优质含锂伟晶岩矿床投入生产。凭借强大的资产负债表和经验丰富的团队推动勘探和开发工作流程，Delta Lithium 正在迅速推进其 Mt Ida 锂项目的生产。与其他锂开发商相比，Mt Ida 锂项目拥有现有采矿租约和遗产协议的关键优势。为了充分利用当前蓬勃发展的锂市场，台达锂业正在寻求快速发展道路，为股东释放最大价值。
Delta Lithium 还拥有极具前景的 Yinnetharra 锂项目，该项目已经显示出成为澳大利亚最令人兴奋的锂矿产区之一的迹象。该公司目前正在进行大规模的 400 个钻孔活动，预计将于 2023 年完成。
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