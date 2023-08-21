Yinnetharra 初步冶金结果和钻探更新
Perth, 2023年8月21日, AEST (ABN Newswire) - Delta Lithium Limited (ASX:DLI) 很高兴地宣布其 100% 拥有的位于西澳大利亚加斯科因地区的 Yinnetharra 锂项目的活动最新情况。
执行主席戴维·弗拉纳根 (David Flanagan) 在评论结果时表示：
"这些都是伟大的早期成果。良好的回收率、高精矿品位以及地表和深处的低杂质非常令人鼓舞。样品 2 的一个关键优点是它是通过标准浮选实现的，这表明在-从表面风化锂辉石到可销售精矿。我们还有更多样品需要处理，但这表明我们有一个很好的机会，可以进行未来极具吸引力的露天采矿作业。
"我们对 Malinda 的了解都在强化我们尽快推进的计划。几何形状、牌号和冶金学看起来都很棒。
"马林达勘探区周围的实地工作仍在继续，我们正在推进詹姆逊勘探区的计划，并制定其他目标，显示出高水平的前景。
"我们相信 Yinnetharra 显然有潜力发展成为世界级项目，而达美航空团队正在迅速证明我们的理论是正确的。"
冶金结果
两个复合材料样品被送往 Nagrom 实验室，开始 Yinnetharra 冶金测试工作计划。
样品 1 由钻入 M1 伟晶岩的 YRRD005 钻芯组成。样品 2 由钻入 M47 伟晶岩的 YNEX004 岩屑和钻芯组成。
对来自 M1 伟晶岩的样品 1 进行的批量实验室浮选测试的回收率为 76.9%，Li2O 品位为 6.3%。对来自 M47 伟晶岩的样品 2 进行批量实验室浮选测试，结果显示 Li2O 回收率为 60.6%，Li2O 品位为 6.4%。
每个样品均在自来水中用油酸捕收剂以 P80 106 微米的研磨粒度进行浮选。在锂辉石浮选之前，流程中包括脱泥、磁选和云母预浮选。
冶金取样不仅证明了 Yinnetharra 项目生产高质量锂辉石精矿的能力，还清楚地表明，地表矿化可以回收成优质精矿。下面的链接*显示了第一遍未优化的结果。
钻探工作正在进行中
马林达锂矿区的现场钻探正在进行中，确定了多个含锂伟晶岩的规模（图 2*）。这些结果证明了 M36 伟晶岩内矿化的优良品位和连续性。结果非常显着，显示出在 M36 伟晶岩内截获的高品位结果具有良好的连续性。 M36伟晶岩为连续伟晶岩体，长约1.7km，宽5-40m，下倾范围100-300m。
M47、M36 和 M1 伟晶岩已提供优质锂截获物（表 2*），并沿东部走向保持开放。迄今为止，M20 和 M42 伟晶岩的品位结果较低，M42 伟晶岩的风化作用比预期更深。
该公司已开始在马林达附近测试新的地球化学和地球物理目标。两个区域显示出蚀变和锂异常，可能表明 LCT 伟晶岩的近端来源。
接下来的钻探重点将转向延伸和填充 M47、M36 和 M1 伟晶岩，以及调查在最东部钻探线中先前未识别的伟晶岩中截获的锂矿化。
本新闻稿*附有钻孔的完整列表和收到的结果。
Yinnetharra 的其他工作正在进行中。
正在进行基线环境调查以及水文地质研究。地质测绘、土壤取样和岩屑取样正在整个广泛的矿权包中进行。
Jamesons 的矿权已进入原住民土地权讨论阶段，有望在今年 12 月获得完全授予。获得矿权后，将尽早进行遗产调查，然后进行钢筋混凝土钻探。
*查看表格和图表，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/7W2YV1L6
内容关于 Delta Lithium Limited
Delta Lithium Limited（ASX:DLI）是一家勘探和开发公司，致力于将位于西澳大利亚的优质含锂伟晶岩矿床投入生产。凭借强大的资产负债表和经验丰富的团队推动勘探和开发工作流程，Delta Lithium 正在迅速推进其 Mt Ida 锂项目的生产。与其他锂开发商相比，Mt Ida 锂项目拥有现有采矿租约和遗产协议的关键优势。为了充分利用当前蓬勃发展的锂市场，台达锂业正在寻求快速发展道路，为股东释放最大价值。
Delta Lithium 还拥有极具前景的 Yinnetharra 锂项目，该项目已经显示出成为澳大利亚最令人兴奋的锂矿产区之一的迹象。该公司目前正在进行大规模的 400 个钻孔活动，预计将于 2023 年完成。
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