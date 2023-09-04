艾达山的补充高品位黄金
Perth, 2023年9月4日, AEST (ABN Newswire) - Delta Lithium Limited (ASX:DLI) 很高兴地宣布其 100% 拥有的位于西澳大利亚金矿区的 Mt Ida 锂项目的活动最新情况。
强调：
- 西澳大利亚州 Goldfields 地区的 Mt Ida 锂项目仍有望在今年晚些时候获得开采批准。
- 该公司很高兴地报告，紧邻该公司拟议的锂矿作业的新钻探近期取得了非常强劲的金矿业绩。
- 新的钻探结果包括：
o IDRD146 中 82.9m 处 1.1m @ 302 g/t Au
o SSRD044 中 84m 处 9m @ 26.48 g/t Au
o IDRD066 中 191.4m 处 5.7m @ 35.7 g/t Au
o IDRD162 中 362m 处 1.3m @ 55 g/t Au 和 0.75% Cu
o IDRD033 中 355.5m 处 2.7m @ 21.3 g/t Au 和 1.9% Cu
o IDRD085 中 162m 处 7m @ 7.4 g/t Au
o IDRD112 中 224.4m 中 1.5m @ 35 g/t Au 和 0.6% Cu
- 钻探截距和模拟金矿靠近地表的位置似乎适合于在为拟议的锂开采作业定义的采矿足迹内单独开采锂伟晶岩。
- 深度金矿钻探结果还表明，在锂项目的生命周期内，还有进一步开发更多金矿的潜力。
- 黄金资源更新正在与九月季度发布的锂资源更新一起准备。
- 支持拟议采矿作业的品位控制钻探正在进行中。
在 Mt Ida 项目中，在已知含锂伟晶岩附近发现了纯金矿脉和含金铜矿脉。 为测试锂矿化而钻探的钻孔已收到金和铜的化验结果。 虽然锂仍然是 Mt Ida 开发的核心焦点，但该公司认为金矿发现的高品位性质是一个重要的增值机会。 金矿石不会污染锂矿化，并提供完全补充收入来源的潜力。
执行主席戴维·弗拉纳根 (David Flanagan) 在评论结果时表示：
"该团队不仅在 Sam Sister Sam 附近发现了高品位氧化金矿脉，还确认了过去 80 年开采的已知金矿脉的大量深度延伸，而且品位和宽度看起来相当可观。
这些在 86 矿脉处截获的出色黄金具有很高的影响力。 我们现有黄金加工厂 150 公里范围内有 4 个，12 公里范围内有 1 个。 凭借已获得的采矿许可证和待批准的采矿许可，我们认为我们有一个很好的机会将其转化为股东的价值。
我们正在积极钻探黄金资源，以纳入 Mt Ida 锂项目的起始矿坑。 需要明确的是，我们仍然专注于成为锂生产商。 浅层金矿石的开采将降低获取主要锂资源的剥采率，并为早期开发工程的资本成本提供大量信贷"
在 Mt Ida 项目发现锂之前，自 20 世纪初以来，多家公司断断续续地在该矿区开采黄金，累计总产量 >300,000 盎司，品位 >16 克/吨 奥。 近几个月来，该公司在 Mt Ida 项目中开展了针对锂的综合钻探计划。 在锂钻探过程中，截获了大量金矿并分析了金和铜的含量。
近地表金矿结果为达美航空的锂战略提供了免费的现金流机会 进一步的调查将主要考虑紧邻锂资源的金矿化，这可能有助于该项目的早期现金流机会。 编制金矿具体矿产资源估算的工作已经开始。
Baldock 086 矿脉是一个近地表金矿脉，紧邻上部 Sister Sam 锂资源。 金矿脉平坦，铜含量极低，有记录的矿化深度从 14m 到 130m，走向 350m。
Mt Ida 项目的金铜成果
迄今为止，在多个矿脉中截获的金和铜矿化体品位高、边界明确且横向广泛，为重要的资源基础铺平了道路，可以补充锂项目预期的采矿和加工方法。
金矿化位于与石英脉和硫化物相关的剪切带中。 一些金矿含有大量的铜。 金矿脉和含锂伟晶岩之间存在很强的空间关联。
*查看表格和数据，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/X29495TI
内容关于 Delta Lithium Limited
Delta Lithium Limited（ASX:DLI）是一家勘探和开发公司，致力于将位于西澳大利亚的优质含锂伟晶岩矿床投入生产。凭借强大的资产负债表和经验丰富的团队推动勘探和开发工作流程，Delta Lithium 正在迅速推进其 Mt Ida 锂项目的生产。与其他锂开发商相比，Mt Ida 锂项目拥有现有采矿租约和遗产协议的关键优势。为了充分利用当前蓬勃发展的锂市场，台达锂业正在寻求快速发展道路，为股东释放最大价值。
Delta Lithium 还拥有极具前景的 Yinnetharra 锂项目，该项目已经显示出成为澳大利亚最令人兴奋的锂矿产区之一的迹象。该公司目前正在进行大规模的 400 个钻孔活动，预计将于 2023 年完成。
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