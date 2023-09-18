高管在 Fastmarkets 会议上发言
Sydney, 2023年9月18日, AEST (ABN Newswire) - 负责任的锂开发商 Lake Resources (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 宣布，两名公司高管将于 2023 年 9 月 18 日至 20 日在阿姆斯特丹举行的 Fastmarkets 欧洲电池原材料会议上发表讲话。该会议将提供获得行业内众多领导者和创新者对电池原材料市场的见解和分析。
9 月 19 日星期二，Lake 技术、战略和风险高级副总裁 Scott Munro 将参加有关直接锂提取及其对锂生产的潜在影响的小组讨论。
Lake 董事总经理兼首席执行官 David Dickson 将于 9 月 20 日星期三分享他对"采矿业遇上石油和天然气：为锂生产带来经验教训"的观点。他将谈论石油和天然气行业对锂生产的高度可转移技能，以及跨行业和政府合作对于推动满足未来锂供应需求并最终实现长期可持续性的重要性。
会议的详细信息，包括议程和发言人，可以在这里找到：
https://www.abnnewswire.net/lnk/E876I78V
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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