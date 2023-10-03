Mt Ida 锂矿资源估算更新
Perth, 2023年10月3日, AEST (ABN Newswire) - Delta Lithium Limited (ASX:DLI) 很高兴地宣布其 100% 拥有的位于西澳大利亚金矿区的 Mt Ida 锂项目更新了 MRE。
Snowden Optiro 已为 Mt Ida 锂项目准备了独立的 MRE 更新。
董事总经理 James Croser 在评论结果时表示：
"我们的 Mt Ida 锂项目的开发取得了多么出色的成果，这对 Delta 员工自首次矿产资源开发以来过去 12 个月的团队合作和坚韧精神表示真正的赞扬。
此次资源更新的目的是提高对 Mt Ida 矿化的信心，特别是"Sister Sam"和"Timoni"矿床，从而确认经济锂项目。我们已经做到了这一点，将指示矿产资源量增加了一倍多，并确认了在矿山潜在的早期阶段至关重要的连续性和品位，同时还将矿床中的锂含量增加了 20%。
强调：
- 西澳大利亚州 Goldfields 地区的 Mt Ida 锂项目仍在等待批准，将于今年晚些时候开始采矿作业。
- Delta Lithium 很高兴地报告升级后的锂矿产资源估算 (MRE)：
o 更新后的综合推断和指示矿产资源估算为：14.6Mt @ 1.2% Li2O（按 0.55% Li2O 截止）
o 指示矿产资源量增加 136% 至 7.8Mt @ 1.3% Li2O
o 指示和推断矿产资源总量增加 15%，从 12.7 公吨增至 14.6 公吨
o 全球氧化锂含量增加 21% 至 180,000 吨
o "Sister Sam"伟晶岩全球矿产资源估算增加 98% 至 9.3Mt @ 1.3% Li2O
- 指示矿产资源量的大幅增加使公司能够很好地完成范围研究，并对艾达山的长期精矿项目进行详细的可行性研究，设计和工程工作已经在进行中
- 全球锂矿产量的增加使公司有可能开展 10 年以上的采矿业务
-"Sister Sam"伟晶岩中金属含量的大幅增加将使公司能够考虑比之前设想的资本密集度较低的采矿方案
- Mt Ida 的钻探工作仍在继续，三台 RC 钻机进行锂和金品位控制钻探和勘探，两台金刚石钻机进行岩土、冶金和矿产资源加密钻探。
- Mt Ida 黄金首次独立矿产资源估算正在最终确定，将在未来几天内报告，预计将补充升级后的 Mt Ida 锂"首次资源估算"（"MRE"）和锂战略。
公司现在能够对更大的指示锂资源进行详细的工程和设计，并且 Delta 团队已经开始开展活动以实现下一个里程碑。我们相信艾达山具有巨大的潜力，可以支持十年以上的矿山寿命，并为股东带来巨大的价值。
矿产资源估算
更新后的独立锂矿资源估算由 Snowden Optiro 针对该公司位于西澳大利亚东部金矿区全资拥有的 Mt Ida 锂项目的"Sister Sam"、"Timoni"和"Sparrow"伟晶岩编制。
与 2022 年 10 月报告的首次"MRE"相比，此次资源更新的吨数、品位和所含锂量略有增加，而高置信度资源量则显着增加。
Mt Ida 锂项目的后续步骤
Mt Ida 的品位控制钻探正在进行中，重点是"Sister Sam"锂矿化的浅部以及邻近的金矿化，以实现能够纳入运营规划的详细露天矿设计。
目前正在使用金刚石钻机进行资源钻探，目标是将剩余的推断矿产资源转化为 2023 年 12 月进一步更新的锂矿产资源。
冶金钻探正在进行中，利用超过 12 吨的钻芯进行先进的 DFS 级冶金变异性研究。
岩土工程正在进行中，以实现潜在的地下和露天采矿地面控制和规划目的。
高级矿物学工作正在进行中，目标是在即将于 2023 年 12 月发布的锂矿产资源更新中提供资源块的地质冶金参数。
对 SGS 实验室产生不合格 QAQC 结果的历史纸浆和粗材料的重新分析正在进行中，目标是在 2023 年 12 月更新的矿产资源估算中定位该项目的潜在测量资源。
长期锂精矿项目的可行性研究正在进行中，有关潜在"直接运输矿石"（"DSO"）业务的范围研究将于未来几个月内报告。
采矿项目团队正在艾达山现场，正在进行营地重建和扩建，以便为采矿作业的开始提供住宿。
首次金矿资源估算将在未来几天内完成，现场即将启动的早期工程具有增加黄金产量的巨大潜力。
*查看表格和图表，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/7PQBKEP7
内容关于 Delta Lithium Limited
Delta Lithium Limited（ASX:DLI）是一家勘探和开发公司，致力于将位于西澳大利亚的优质含锂伟晶岩矿床投入生产。凭借强大的资产负债表和经验丰富的团队推动勘探和开发工作流程，Delta Lithium 正在迅速推进其 Mt Ida 锂项目的生产。与其他锂开发商相比，Mt Ida 锂项目拥有现有采矿租约和遗产协议的关键优势。为了充分利用当前蓬勃发展的锂市场，台达锂业正在寻求快速发展道路，为股东释放最大价值。
Delta Lithium 还拥有极具前景的 Yinnetharra 锂项目，该项目已经显示出成为澳大利亚最令人兴奋的锂矿产区之一的迹象。该公司目前正在进行大规模的 400 个钻孔活动，预计将于 2023 年完成。
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