卡奇旗舰项目进一步钻探
Sydney, 2023年10月4日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂开发商 Lake Resources NL (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 报告称，阿根廷卡塔马卡省卡奇锂盐水项目（"卡奇"或"项目"）的更深钻探表明锂品位更高 中心资源区含锂卤水的垂直范围显着加深。
- 钻探计划继续确认卡奇锂卤水项目的含锂卤水的规模和质量。
- K24D41 结果显示，在 445 m (166 - 610 m) 范围内，盐水的锂返回品位为 180-348 mg/L，平均为 267mg/L。
- 在位于中心资源区南段的 K24D41 进行更深的钻探，发现含锂卤水持续在 400 米至 610 米之间。
- K24D41是推进至610米的第二个钻孔，K24D41和K23D40均已证明存在比规定资源更深的含锂卤水。
- 242-250 m bgs 的最佳结果平均锂含量为 348 mg/L。 这代表了该项目迄今为止钻探的一些最佳锂品位结果。
"K24D41 洞对中心资源区锂卤水资源的垂直范围具有重要影响。锂品位是我们测量到的最好的，在 445 m 范围内平均为 267 mg/L，"地质总监 Michael Gabora 先生 和湖泊资源水文地质说。
Lake Resources 首席执行官 David Dickson 表示："第二个洞将盐水拦截在当前测量资源底部和指示资源底部 400 m 至 600 m 以上之间，很明显，该矿床仍然存在巨大的上升空间。" "这些结果将对未来任何资源更新产生积极影响，以支持我们第一阶段 DFS 的完成。"
在 2023 年 6 月 15 日 Lake 的资源更新中，该公司报告称，未来的钻探目标是增加额外的阶梯孔，并勘探 400 m bgs 以外更深的资源。
2023 年 8 月 22 日的后续更新提供了 K23D40 钻孔的亮点，这是该项目钻探的第一个孔，钻探深度超过 430 m bgs，总深度为 610 m bgs，测量了超过 322 m 的锂卤水，返回品位为 209-254 mg/ L。
K24D41 钻孔是本次更新大部分内容的基础，是第二个深度超过 600 m 的钻孔，同样展示了深度超过 600 m 的锂卤水（表 1*）。
来自这两个钻孔的数据将用于支持未来的资源更新和正在开发的水文地质模型，以模拟抽取和注入井场，作为该项目第一阶段最终可行性研究（DFS）的一部分。
加博拉先生说："最新的钻探截获结果表明，在中心资源区的钻孔位置和中心资源区西北冲积扇的钻孔处，锂卤水延伸到至少610 m。"
自 2018 年 11 月宣布首次估计推断和指示类别中含有 4.4 吨电池级碳酸锂当量 (LCE) 以来，卡奇项目的矿产资源估计值不断增加：
- 资源量于 2023 年 1 月大幅升级，测量和指示资源量为 2.2 公吨 LCE，推断矿产资源量约为 3.1 公吨 LCE。
- 2023 年 6 月，总资源量再次增加，测量和指示的 LCE 超过 2.9 Mt，推断类别的 LCE 约 5.2 Mt，总资源估计超过 8.1 Mt LCE。
- 如公司 2023 年 6 月 15 日澳大利亚证券交易所公告所述，整个盐湖的测量资源量（0-400 m）的锂品位为 210 mg/L，东南方向的指示资源量为 174 mg/L，且 周围推断资源（0-400m）的锂浓度为200 mg/L。
加博拉先生表示，最近的提取和注入测试建立在有关大型锂卤水资源的现有知识的基础上，并证明该资源区的储层是可渗透的，并且可以钻探和建造生产井。
他还指出，2023年8月22日K23D40以及本公告中提供的K24D41的额外钻探和测试结果表明，锂资源明显位于核心资源区的西北和南部，延伸至超过610 m 在钻孔位置，其深度比之前定义的要深得多。
南区锂资源升级改造
K24D41（K24 平台）钻孔的主要目标是将测量和指示资源扩展到南部（图 1*）。 K24D41（在 K16D28（K16 平台；图 1*）东南约 2.5 公里处钻探，从 166 至 610 m bgs 之间收集的十八 (18) 个样品中平均锂品位为 267 mg/L。所有样品均使用单个封隔器收集 配置通常具有约 10 m 的测试间隔，尽管这根据孔条件略有不同。遵循标准操作程序，显着开发测试间隔，至少三 (3) 个钻孔体积（从表面到孔底测量）， 只有在盐水澄清且现场化学参数稳定并指示储层流体时才进行采样。钻井完井时，安装了立管测压计并在 395 至 410 m bgs 之间进行筛选，并通过气举进行开发和采样。测压计样品的结果 仍在等待中。
400 米以下截留大量盐水
K24D41 在现场截获了一些最高品位的锂，其中 3 个样品位于 215 m bgs 和 277 m bgs 之间，含量高于 300 mg/L（见图 3*），11 个样品间隔高于 250 mg/L。
从先前定义的垂直资源范围 400m 至 610 m（从 415 m 至 610 m 的 8 个样本）采集的样品平均浓度为 238 mg/L。 这些深层样品远高于该项目当前 205 毫克/升的设计基准。 该层段主要由细粒、分选良好的砂层段组成（图 3*）。 与 K23D40 结果相结合，在这些深度发现锂代表了推断资源在垂直维度上的大幅扩展。
额外钻孔
项目区南部地区的 K25D42（K25 平台）正在进行额外的加密钻探，该钻探位于 K24 以西约 2.4 公里、K08 以南 2.4 公里处（图 1*）。 在此地点进行钻探和测试的目的是将南部的资源向K21升级为实测资源，并提高我们对中心资源区南部水文地质系统的了解（图1和表2*）。
自 2023 年 8 月 22 日 ASX 公告详细介绍 K23D40 结果以来，已收到更多实验室数据，图 4 中列出了 K23D40 的更新岩性测井数据和锂浓度，以及 K23D40 更新结果表（表 2*） 包括从该钻孔收集的所有样品的实验室数据。
现在从 K23D40 收到所有实验室样品后，最终更新的平均锂浓度为 229 mg/L，而 8 月 22 日 ASX 发布公告时可用样品的平均锂浓度为 232 mg/L。 这些更新不会对以下结论产生重大影响：K23D40 的结果结果是非常积极的交叉渗透材料，其锂浓度远高于所有样品的项目设计基准。
*查看表格和数据，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/T53J1IV2
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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