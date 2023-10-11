Mt Ida Maiden 金矿资源估算
Perth, 2023年10月11日, AEST (ABN Newswire) - Delta Lithium Limited (ASX:DLI) 很高兴地宣布为其 100% 拥有的位于西澳大利亚金矿区的 Mt Ida 锂项目进行首次黄金 MRE。
Snowden Optiro 为 Mt Ida 锂项目准备了独立的首个黄金 MRE。
达美航空董事总经理 James Croser 评论道：
"达美航空在艾达山的首个黄金资源（主要在现有采矿租约范围内）的定义为艾达山锂项目带来了巨大的增值。
该 MRE 的主要亮点是金矿石毗邻 Sister Sam 锂矿顶部的有利位置，有可能允许在同一规划的坑壳内进行采矿，同时将露天矿作业的增量成本降至最低。这为我们在进行采矿研究时提供了显着的规避风险的能力。
虽然将进行进一步的金矿化冶金工作，但该地区有几家黄金加工厂，并将进行讨论以调查下游加工方案。"
矿产资源估算
首次独立黄金 MRE 是由 Snowden Optiro 在该公司全资拥有的位于西澳大利亚东部金矿区的 Mt Ida 锂项目的多个金矿上制备的。
达美航空已钻探 178 个钻孔，总长 35,619 米，为报告指示矿产资源估算（"MRE"）提供了基础。
持续钻探的金矿成果为艾达山首次金矿 MRE 奠定了基础。此次钻探确定了两个新的高品位浅层金矿发现； Baldock 086 矿脉和 North Meteor 140 矿脉。下面的表 4* 详细介绍了收到的新黄金结果，并区分了哪些结果包含在首次 MRE 中，哪些结果将包含在以后的 MRE 更新中。
首次金矿 MRE 还考虑了位于花岗岩东部的 Kestrel 矿区的金矿化。 Kestrel 迄今为止完成的钻探工作是由该项目的前业主承担的。
Mt Ida 锂项目的后续步骤
Mt Ida 的品位控制钻探正在进行中，重点是 Sister Sam 锂矿化的浅部以及邻近的金矿化，以便将详细的矿山规划纳入早期工程的运营规划中。
资源钻探正在使用金刚石钻机进行，目的是将剩余的锂和金推断矿产资源转化为包含在未来的资源更新中。
如图 8* 所示，在已发现黄金的区域之外，还存在巨大的额外黄金资源潜力。
迄今为止，Mt Ida 岩心的冶金测试工作已使两种精矿产品的全矿石浮选流程的全球锂回收率达到 76 - 83%。除了根据基本情况工艺流程生产的预期锂精矿产品外，金矿石的销售或来料加工将提供第三种收入来源。
长期锂精矿项目的可行性研究正在进行中。冶金钻探正在进行中，DFS 级冶金测试工作计划将在未来几周内开始。
将对钻芯和 RC 碎片进行进一步的冶金工作，以进行金的特定研究。
岩土工程工作正在进行中，重点是潜在的地下和露天开采。
艾达山附近的金矿石销售或收费处理有多种选择。
*查看表格和数据，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/97G1K94Q
内容关于 Delta Lithium Limited
Delta Lithium Limited（ASX:DLI）是一家勘探和开发公司，致力于将位于西澳大利亚的优质含锂伟晶岩矿床投入生产。凭借强大的资产负债表和经验丰富的团队推动勘探和开发工作流程，Delta Lithium 正在迅速推进其 Mt Ida 锂项目的生产。与其他锂开发商相比，Mt Ida 锂项目拥有现有采矿租约和遗产协议的关键优势。为了充分利用当前蓬勃发展的锂市场，台达锂业正在寻求快速发展道路，为股东释放最大价值。
Delta Lithium 还拥有极具前景的 Yinnetharra 锂项目，该项目已经显示出成为澳大利亚最令人兴奋的锂矿产区之一的迹象。该公司目前正在进行大规模的 400 个钻孔活动，预计将于 2023 年完成。
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