Lake Resources 在 2023 年基准周上发表讲话
Sydney, 2023年11月14日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 将于 11 月 14 日（太平洋标准时间）在洛杉矶举行的 Benchmark Mineral Intelligence 主办的旗舰活动 Benchmark Week 2023 开幕当天的小组会议上发表演讲或 11 月 15 日（澳大利亚东部时间）。
基准周是全球锂离子电池供应链和更广泛的能源转型的重要聚会。
LKE 董事总经理兼首席执行官 David Dickson 将于周二下午 1:00（太平洋标准时间）或周三上午 8:00（澳大利亚东部时间）参加小组讨论，讨论锂是否会取代石油成为关键商品的主题新能源经济。
与他一起参加小组讨论的还有 Standard Lithium 首席财务官 Salah Gamoudi 和 Electric Vehicles Outlook Ltd 创始人 Roger Atkins。
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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