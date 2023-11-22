联合研究中心更新
Sydney, 2023年11月22日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂开发商 Lake Resources NL (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 很高兴为阿根廷卡塔马卡省的卡奇锂卤水项目（"卡奇"或"项目"）提供最新的资源估算 。
更新后的资源估算基于自 2023 年 6 月上次更新以来持续的水文地质特征以及对水文地层学、水文地质学和水文地球化学的精细解释。
- 更深的钻探至 600 m bgs 导致资源估算值显着增加。
- 测量和指示资源量已从 2.9 吨碳酸锂当量增加到 7.3 吨碳酸锂当量（定义为 143.8 平方公里、600 米深度）。
- 更新后的总资源估算超过 10.6 公吨碳酸锂当量。
- 先前的测试证实，在测量和指示资源所在的中心资源区，锂提取和注入的地下条件非常有利。
- 测量和指示资源周围是 130.9 平方公里范围内的 3.3 公吨碳酸锂当量的推断资源。
- 南区的 K24D41 与该项目迄今为止钻探的一些最高锂浓度相交，在 445 米（166 - 610 米）范围内返回的锂品位为 180-348 mg/L，平均为 267 mg/L。
- 北区 K23D40 更深的钻探与粗粒冲积扇物质相交，322 米范围内的平均浓度为 228 mg/L，最大值为 254 mg/L。 该洞位于K22R39西北3.5公里处。
此资源更新定义了即将在首次储量估算的水文地质模型中使用的矿产资源，并将成为预计于 2023 年 12 月进行的项目第一阶段最终可行性研究 (DFS) 的基础。
湖泊资源地质和水文地质总监 Michael Gabora 先生表示："我们在过去一年半中开展的广泛的水文地质表征计划极大地提高了我们对卡拉奇潘帕盆地地质、水文地质和地球化学的了解。"
资源更新包含过去六个月垂直扩展的锂交叉点，并包括 K24D41 交叉点的特殊岩性和锂浓度。
锂卤水的足迹一直在向北、向南以及最重要的垂直方向急剧增长。
新阶梯孔中锂浓度和盐水化学成分的一致性表明盐水在盆地内循环和混合的情况如何。
新结果建立在自 2018 年 11 月首次公布首次资源估算以来资源持续增长的强劲记录之上。
加博拉先生说："我们对该系统水文地质的了解将使我们能够制定最佳的提取和回收策略，以便负责任地开发该盆地的清洁锂，同时最大限度地减少水的消耗和相关的水文影响。"
在 Lake 2023 年 6 月 15 日的资源更新中，该公司报告称，未来的钻探目标是增加额外的阶梯孔，并勘探地表以下 400 米（之前现场钻探的最大深度）以外的更深资源。 2023 年 8 月 22 日的后续更新提供了 K23D40 钻孔的亮点，这是该项目在地表以下 430 米以上钻探的第一个孔，总深度为地表以下 610 米，测量了超过 322 m 的锂卤水，返回的品位为 209-254 毫克/升。
K24D41 钻孔是第二个展示锂卤水深度超过 600 m 的钻孔。 K24D41 在 445 米（166 - 610 米）范围内的锂含量为 180-348 mg/L，平均含量为 267 mg/L。
额外的地面地球物理勘测与逐步钻孔和更深钻孔高度互补。
最近的补充被动地震勘探与之前的被动地震勘探相结合，确定了含有盐水的松散沉积物的厚度。
在两个位置对基岩（基岩）表面顶部进行钻探截距，进一步提高了被动地震数据可靠性的可信度。
最近在盐湖及周边地区完成了瞬变电磁（TEM）调查，结果显示卤水体比最初估计的要大得多，并且持续远远超出当前确定的资源量。 步出钻井以及历史钻井和测试结果表明，TEM 调查是盆地中存在含锂卤水的可靠指标。
自 2018 年 11 月宣布推断和指示类别中含有 4.4 公吨碳酸锂当量的首次资源估算以来，卡奇项目的矿产资源估算不断增加（图 1*）：
- 资源量于 2023 年 1 月大幅升级，测量和指示资源量为 2.2 公吨碳酸锂当量，推断矿产资源量约为 3.1 公吨碳酸锂当量。
- 2023 年 6 月，总资源量再次增加，测量和指示的碳酸锂当量超过 2.9 公吨，推断类别的碳酸锂当量约为 5.2 公吨，总资源量估计超过 8.1 公吨碳酸锂当量。
- 本次更新记录的总资源增量为 7.3 公吨碳酸锂当量测量和指示资源，以及 3.3 公吨碳酸锂当量推断资源，总资源估算超过 10.6 公吨碳酸锂当量（图 1 和表 1*）。 图 2 和图 3* 显示了资源区域。
- 2023 年 8 月详细的抽水和注入测试表明，资源区的锂储层是可渗透的，可以钻探和建造生产井进行提取和注入。
*查看表格和图表，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/JI8DI2CS
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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