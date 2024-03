Makuutu 填充结果提供了更高等级的交叉口

Perth, 2023年11月23日, AEST (ABN Newswire) - Ionic Rare Earths Limited ( ASX:IXR ) ( IXRRF:OTCMKTS ) 很高兴地告知其拥有 60% 股权的 Makuutu 重稀土项目("Makuutu"或"该项目")第 5 阶段资源填充和延伸钻探的初步钻探结果)在乌干达。



该公司正在通过乌干达当地运营实体 Rwenzori Rare Metals Limited("RRM")推进 Makuutu 重稀土项目的开发。



已收到根据保留许可证 (RL) 00007 完成的第 5 阶段 128 孔资源加密和延伸钻井计划中 56 个孔的化验结果。该计划旨在提高资源估算信心,从资源区 A 和 B 的推断状态到指示状态,并测试这些区域的扩展以扩大矿产资源区。图 1* 是 Makuutu 2022 年矿产资源估算 (MRE) 和勘探目标区域的计划,其中 MRE 区域 A 和 B 位于矿床西端,位于 RL00007 范围内。



表 1* 中列出了高于 200ppm 总稀土氧化物少氧化铈 (TREO-CeO2) 的 MRE 下限值编制的交叉点,并以图解方式显示在图 2* 中的平面图中。



钻孔采用 200 米间隔模式,其中四十九 (49) 个钻孔是 MRE 的延伸,七 (7) 个是 MRE A 区填充孔。图 2* 显示了岩芯孔位置(菱形)以及相交厚度(点大小)和 TREO 等级(点颜色),报告的 200 米间距孔采用粗体孔编号,之前的 400 米间距孔采用斜体孔编号。还显示了先前报告的区域勘探 RAB 钻孔(圆点)。



49 个延伸孔钻探距离 MRE A 区西部边界以西 1.8 公里,位于 Makuutu 矿化走向内。这次延伸钻探表明,矿化作用继续超出 MRE 边界,在矿化高原边缘的低洼地区有狭窄的交叉点,并且高原上的厚度不断增加。



与用于估计推断资源的原始 400 米间距钻孔相比,最终的填充孔通常显示出更厚和更高的品位间隔。最佳交叉路口包括:



- RRMDD762,在 783ppm TREO 下从 4.7 米深度发射 21.8 米;和

- RRMDD761,在 714ppm TREO 下从 4.7 米深度发射 16.7 米。



几个延伸孔和填充孔都显示出高品位重稀土 (HREO) 和临界稀土 (CREO) 交叉点,包括延伸孔;



- RRMDD712,9.9米,952ppm TREO,包括430ppm HREO和530ppm CREO;

- RRMDD713,在 1,008ppm TREO 时长度为 6.7 米,其中 TREO 为 428ppm,CREO 为 483ppm;和

- RRMDD767,在 1,163ppm TREO 时长度为 9.9 米,其中 HREO 为 672ppm,CREO 为 641ppm。



HREO 和 CREO 比例的升高与粘土和下附岩中的风化褐铁矿脉纹和蚀变相一致。需要对这些结果进行进一步调查以确定这些高品位区域的范围。



其余 72 个钻孔的结果目前正在珀斯的实验室进行分析,或从马库图运往珀斯进行分析。



Ionic Rare Earths Limited (ASX:IXR) (OTCMKTS:IXRRF) is focused on developing its flagship Makuutu Rare Earths Project in Uganda into a significant long life, low-cost, supplier of high-value critical and heavy rare earths.

Makuutu is an advanced-stage, ionic adsorption clay-hosted project highlighted by near-surface mineralisation, significant exploration upside, excellent metallurgical characteristics and access to tier-one infrastructure.

The ionic adsorption clay-hosted geology at Makuutu is similar to major rare earths projects in Southern China, which are responsible for the majority of global supply of low cost heavy and critical rare earths, specifically the high value magnet metals (Dysprosium and Terbium) Heavy Rare Earths (>98% originating from ionic clays). Metallurgical testing at Makuutu has returned excellent recovery rates, which provide multiple avenues for a simple process route.

Makuutu is well-supported by tier-one existing infrastructure which includes access to major highways, roads, power, water and a professional workforce.

Rare Earths will play a critical role in the future of clean energy. Rare Earths are a key ingredient in the permanent magnets found in wind turbines and electric vehicles.

IonicRE is led by an experienced and proven team, who have the capabilities to deliver Makuutu into production and realise value for all stakeholders.

