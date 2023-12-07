

完成授权要约的零售部分

Perth, 2023年12月7日, AEST (ABN Newswire) - Delta Lithium Limited ( ASX:DLI ) 很高兴地宣布，基于两 (2) 个新的全额支付普通股，已成功完成向合格股东提供全额承销的加速不可放弃权利要约的零售部分（零售权利要约）每七 (7) 股现有股份（权利）换取达美航空股份（新股），即可筹集 7020 万美元（成本前）（权利要约）。



零售授权要约于 2023 年 12 月 4 日星期一下午 2 点（珀斯时间）截止，以每股新股 0.46 美元的要约价（要约价）筹集了约 2,840 万美元。



加上筹集了约 4180 万美元的权利要约的机构部分（机构权利要约），筹集的总金额约为 7020 万美元。



零售授权要约收到了现有零售股东的申请，总额约为 570 万美元。除了每位符合资格的零售股东的权利外，符合资格的零售股东还有机会申请超出其权利的新股，最高金额为零售充值便利下其权利的 100%。根据零售充值安排，合格的零售股东获得了约 100 万美元的新股。未根据零售认购权要约（包括零售充值融资）认购的约 2,170 万美元新股已分配给作为承销商（Mineral Resources 或承销商）的 Mineral Resources Limited ( ASX:MIN )。



根据机构配股要约发行的新股已于 2023 年 11 月 21 日星期二配发和发行。根据零售配股要约认购的新股将于 2023 年 12 月 11 日星期一配发和发行，并于星期二在澳大利亚证券交易所开始交易，2023 年 12 月 12 日。根据配股要约已发行或将发行的所有新股将与已发行的现有股份享有同等地位。



达美航空董事总经理 James Croser 在评论零售授权优惠时表示：



"上周一零售授权要约结束后，达美航空将为我们的中期战略目标提供总计 7,020 万美元的资金。



我们很高兴安排此次融资，让每位达美航空股东都有平等参与的机会，并同样感谢 MinRes 在弥补缺口方面的支持。



我感谢所有支持这一配股要约的现有股东。我们现在期待着实施我们的战略。我们在 Yinnetharra 和 Mt Ida 现有场地的显着增强的勘探计划以及里昂河的新土地权为公司在未来一段时期提供了令人兴奋的潜力。"



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内容关于 Delta Lithium Limited





Delta Lithium Limited（ASX:DLI）是一家勘探和开发公司，致力于将位于西澳大利亚的优质含锂伟晶岩矿床投入生产。凭借强大的资产负债表和经验丰富的团队推动勘探和开发工作流程，Delta Lithium 正在迅速推进其 Mt Ida 锂项目的生产。与其他锂开发商相比，Mt Ida 锂项目拥有现有采矿租约和遗产协议的关键优势。为了充分利用当前蓬勃发展的锂市场，台达锂业正在寻求快速发展道路，为股东释放最大价值。



Delta Lithium 还拥有极具前景的 Yinnetharra 锂项目，该项目已经显示出成为澳大利亚最令人兴奋的锂矿产区之一的迹象。该公司目前正在进行大规模的 400 个钻孔活动，预计将于 2023 年完成。

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