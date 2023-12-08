能源行业领导者带来丰富的全球金融经验，为卡奇项目创造价值
Lake Resources 宣布首席财务官调任
Sydney, 2023年12月8日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 是阿根廷锂三角地区负责任的锂开发商，今天宣布任命 Don Miller 为首席财务官（"CFO"），立即生效。
"Don 的战略和商业思考能力，以及他在金融市场和资本密集型行业的广泛专业知识和全球关系，将为 Lake 提供重大价值，因为我们执行旗舰 Kachi 项目的战略交付，"首席执行官 David Dickson 表示。湖。
Miller 先生是一位卓有成就的能源财务高管，拥有超过 35 年的经验。在加入 Lake 之前，他曾担任 Bristow Group Inc.（"Bristow"）的总裁兼首席执行官，该公司是全球领先的海上能源行业直升机服务提供商。重要的是，他还担任 Bristow 的首席财务官，领导公司财务战略的制定，监督所有公司财务职能，并领导国际公司 MandA 工作，包括战略、结构和谈判。在其职业生涯早期，米勒先生曾在大型国际上市公司担任过越来越重要的财务职务。
米勒先生拥有孟菲斯大学理学学士学位和德克萨斯大学奥斯汀分校工商管理硕士学位。他还拥有特许金融分析师称号。 Miller 先生目前是 Hornbeck Offshore Services 的董事会成员。
Miller 先生将接替 Peter Neilsen，Peter Neilsen 将离开公司。
迪克森先生补充道："我要感谢 Peter 代表 Lake Resources 在我们为世界领先的锂项目之一从勘探阶段转向可融资的最终可行性研究 (DFS) 的最后阶段所做的努力。我们正在感谢他对公司的贡献，并祝愿他在未来的工作中取得巨大成功。"
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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