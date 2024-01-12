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Lake Resources 将出席 Sidoti 虚拟微型资本会议
Lake Resources 将出席 Sidoti 虚拟微型资本会议

Sydney, 2024年1月12日, AEST (ABN Newswire) - 负责任的锂生产商 Lake Resources NL (googlechartASX:LKE) (googlechartLK1:FRA) (googlechartLLKKF:OTCMKTS) 宣布，现场评估和开发高级副总裁 Sean Miller 将于 1 月 18 日星期四出席 Sidoti 虚拟微型资本会议美国东部时间中午 12:15。投资者可以通过以下链接*提前注册来观看虚拟演示。

Lake Resources 还将在 1 月 17 日至 18 日的整个会议期间与合格的专业投资者进行虚拟的一对一会议。要安排与管理层的时间，请点击 Sidoti Micro Cap 会议注册链接。公司将尽力满足会议要求。

*如需注册，请访问：
https://www.abnnewswire.net/lnk/RDVQF4ID

内容关于 Lake Resources NL

Lake ResourcesLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。

https://twitter.com/Lake_Resources https://www.linkedin.com/company/lake-resources/ abnnewswire.com 


联络
奈杰尔·卡苏克 (Nigel Kassulke) 在 Teneo
手机：61-407-904-874
电子邮箱：Nigel.Kassulke@teneo.com

全球的：
凯伦·格林
投资者关系高级副总裁
karen.greene@lakeresources.com.au



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