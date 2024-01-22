投资者网络研讨会邀请
Sydney, 2024年1月22日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 投资者网络研讨会将于 2024 年 1 月 29 日举行。简报会将于澳大利亚东部时间上午 11:00 开始，随后向澳大利亚证券交易所发布演示材料。
该网络研讨会将由 Lake Resources 首席执行官 David Dickson 主持，他将与 Lilac Solutions 创始人兼首席执行官 David Snydacker 讨论 Lilac 工艺的纯度、一致性和可靠性以及 Lilac 专有技术的其他方面。
此外，Lake 的新任首席财务官 Don Miller 将与 David Dickson 一起参加网络研讨会，讨论 2027 年及以后碳酸锂市场的前景，这与卡奇项目目标商业生产的预期开始一致。他们还将审查卡奇项目一期 DFS（"DFS"）中提出的强大项目经济效益，并回答 Lake 在 2023 年 12 月 19 日向澳大利亚证券交易所宣布 DFS 结果后从投资者那里收到的一些问题。
我们鼓励投资者在活动前通过以下链接进行注册*。
我们还鼓励投资者在网络研讨会之前直接在注册表上提交问题，或者通过 karen.greene@lakeresources.com.au 向投资者关系和通讯高级副总裁 Karen Greene 提交问题。公司将尽力解决通过网络研讨会或电子邮件提交的问题。
网络研讨会的录音将在公司网站上提供。
要注册参加网络研讨会，请访问：
https://www.abnnewswire.net/lnk/093O12TX
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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