

季度活动报告

Perth, 2024年1月23日, AEST (ABN Newswire) - Delta Lithium Limited ( ASX:DLI ) 很高兴提供以下关于 2023 年 12 月季度开展的活动的报告。



十二月季度亮点



- Yinnetharra 锂项目首次矿产资源估算 (MRE) 已公布：



o 推断和指示的 MRE 组合为 25.7Mt @ 1.0% Li2O（0.5% Li2O 截止值），



o 26% 的 MRE 具有更高的置信度 指示类别：6.7Mt @ 1.0% Li2O，



- 该 MRE 仅根据 Malinda 勘探区进行定义，这是迄今为止在 Yinnetharra 钻探的唯一勘探区。



- Mt Ida 锂项目的第一阶段露天采矿作业的采矿提案和矿山关闭计划获得了 DEMIRS 的批准，符合先前的预期。



- 宣布上调艾达山锂矿资源估算 (MRE)：



o 推断和指示增加至 14.6Mt @ 1.2% Li2O，



o 指示矿产资源量增加 136%，达到 7.8Mt @ 1.3% Li2O，



o 锂含量的增加使 Delta 能够进行 10 年以上的采矿作业。



- 此外，还定义了 412,000 盎司的 3.1Mt @ 4.1g/t Au 的同地黄金 MRE，为通过黄金资源的潜在销售或收费处理提供早期现金流的机会。



- 达美航空两个项目的全球 MRE 目前为 40.4Mt @ 1.1% Li2O（按 0.5% Li2O 截止）



- 与 Dalaroo Metals Ltd ( ASX:DAL ) 签署了一项具有约束力的协议，购买其靠近 Yinnetharra 项目区域的 Lyons River 项目的 LCT（锂、铯和钽）矿权。



- 加速不可放弃的权利要约于 2023 年 11 月 13 日宣布，并于 2023 年 12 月 7 日完成，提供约 7,020 万美元，为即将开展的公司活动提供资金。



- 截至 2023 年 12 月 31 日的现金余额为 1.16 亿美元



Delta Lithium 董事总经理 James Croser 先生在评论本季度时表示：



"2023 年最后一个季度，达美航空团队实现了多个重要里程碑。艾达山升级版 MRE 以及因内萨拉和艾达山黄金首次 MRE 的宣布均已按计划交付。我感到非常自豪我们的团队在实现这些目标方面表现出的速度和技巧，尤其是在 Yinnetharra 的 MRE，自收购完成后仅用了 12 个多月就实现了。



*查看完整季度报告，请访问：

https://abnnewswire.net/lnk/D49L76KD





内容关于 Delta Lithium Limited





Delta Lithium Limited（ASX:DLI）是一家勘探和开发公司，致力于将位于西澳大利亚的优质含锂伟晶岩矿床投入生产。凭借强大的资产负债表和经验丰富的团队推动勘探和开发工作流程，Delta Lithium 正在迅速推进其 Mt Ida 锂项目的生产。与其他锂开发商相比，Mt Ida 锂项目拥有现有采矿租约和遗产协议的关键优势。为了充分利用当前蓬勃发展的锂市场，台达锂业正在寻求快速发展道路，为股东释放最大价值。



Delta Lithium 还拥有极具前景的 Yinnetharra 锂项目，该项目已经显示出成为澳大利亚最令人兴奋的锂矿产区之一的迹象。该公司目前正在进行大规模的 400 个钻孔活动，预计将于 2023 年完成。

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