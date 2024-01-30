与花旗和摩根大通的协议的修订和延期
Sydney, 2024年1月30日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 很高兴地宣布，它已修订并延长了与 Citibank NA（"花旗"）和 JP Morgan 的合作协议，担任联合协调人（" JCs"）为阿根廷全球重要的卡奇锂卤水项目拟议的债务融资。最初的合作协议于 2022 年 6 月签署（请参阅澳大利亚证券交易所 2022 年 6 月 17 日发布的消息）。
对银行参与的修改和延期解决了卡奇项目新的开发时间表。正如卡奇项目一期最终可行性研究（"DFS"）中所披露的，新项目时间表表明，财务投资决策（"FID"）的目标是 2025 年第一季度，预计将于 2027 年末首次投产锂（参见澳大利亚证券交易所于 2023 年 12 月 19 日发布）。
重要的是，我们继续与出口信贷机构合作并获得其支持，为卡奇的整体债务结构提供支持（请参阅澳大利亚证券交易所于2021年8月11日和2021年9月28日发布的消息）。
Lake 的债务顾问 GKB Ventures Ltd 和 SD Capital Advisory Ltd 也将探索如何进一步增强银行的债务方案，以便从最近经济合作与发展组织（"OECD"）支持关键矿产项目的变化中受益。经合组织的有益变化包括更长的债务摊销期限，使债务偿还时间表具有更大的灵活性，这在锂价格波动时期应该是有利的。
Lake Resources 首席执行官 David Dickson 表示："我们很高兴得到花旗和摩根大通的持续支持。" "我们非常重视这些领先机构的参与和支持，因为我们将继续与高盛就 Kachi 融资方案进行合作，包括但不限于战略合作伙伴关系、潜在客户的预付款以及这个重要项目的特许权使用费。"
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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