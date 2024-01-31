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季度活动报告
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Sydney, 2024年1月31日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL (googlechartASX:LKE) (googlechartLK1:FRA) (googlechartLLKKF:OTCMKTS) 是一家负责任的可持续高纯度锂开发商。 Lake 使用加利福尼亚州 Lilac Solutions Inc（"Lilac"）的离子交换萃取技术，该公司已获得 Kachi 项目 20% 的权益。盐水加工不涉及采矿。

Lake 在卡奇继续取得重大进展，最终完成了 DFS。 DFS 表明，Kachi 是一个一级项目，拥有丰富的资源和强大的经济效益，使其在不断增长的锂市场中具有竞争力。
Lake 继续减少我们的季度现金支出。随着DFS的完成，公司预计截至2024年3月31日的季度支出将比截至2023年12月31日的季度减少约40%。

随着DFS的完成，Lake将重点转向了Kachi的战略交付：

- 正如 2023 年 11 月 29 日宣布的那样，Lake 已聘请高盛作为其财务顾问，以探讨 Kachi 项目的战略合作伙伴关系。

- Lake 和 Lilac Solutions 正在考虑一系列融资替代方案，包括但不限于引入战略合作伙伴、项目融资、潜在客户预付款和特许权使用费。

讨论仍在进行中，并将为最终投资决策和最终项目开发之前的活动提供额外资金。

- 作为这一进程的补充，Lake 最近宣布花旗银行和摩根大通作为 Kachi 拟议债务融资的联合协调人将继续提供支持。银行已根据 Kachi 修订后的时间表签署了合作协议的修订版和延期协议。

*查看完整季度报告，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/D9M697GN


内容关于 Lake Resources NL

Lake ResourcesLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。

https://twitter.com/Lake_Resources https://www.linkedin.com/company/lake-resources/ abnnewswire.com 


联络
奈杰尔·卡苏克 (Nigel Kassulke) 在 Teneo
手机：61-407-904-874
电子邮箱：Nigel.Kassulke@teneo.com

全球的：
凯伦·格林
投资者关系高级副总裁
karen.greene@lakeresources.com.au



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