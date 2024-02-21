

鼓励皮尔巴拉铁矿石样品含铁量高达 58%

Perth, 2024年2月21日, AEST (ABN Newswire) - QX Resources Limited ( ASX:QXR ) 很高兴地宣布，已计划为该公司位于西澳大利亚皮尔巴拉铁矿石省的 Western Shaw 铁矿石项目进行详细的取样计划。



在 Western Shaw，之前勘察的岩屑样本已从露头中回收了高达 58.5% 的铁，露头延伸了 4 公里的距离。



具有燧石层位的带状铁矿层 (BIF) 采样长度超过 4.4 公里，但在西 Shaw 租地（E45/6107、E45/4960）内延伸超过 8 公里，南部延伸由 FMG 集团和力拓持有（E45/5589、 E45/6326）。



QXR 对 Western Shaw 之前的勘探进行了全面审查，最近才对铁矿石潜力进行了评估，因为该地区已成为 QXR 的伟晶岩勘探目标。存在通过 BIF 序列富集地表铁矿石的潜力。皮尔巴拉一直是 DSO（直运矿石）富集铁矿石的勘探目标。计划在下一季度对整个 8 公里露头进行新的采样计划，即在露头 BIF 序列上进行 250 m 间隔的岩屑横贯，随后进行海岸线采样，以更好地识别钻探目标。



之前的工作由 Atlas Iron 于 15 年前进行，rockchip 结果高达 62.3（表 2*）。然而，最近的采样表明南部还有更多未经测试的潜力。根据西澳矿业部门的报告，Atlas 此前曾在强氧化针铁矿铁矿石内进行 RC 钻探（0-2m，WSRC016）（表 2*），探查出高达 57.4% 的铁，但 Atlas 计划的勘察钻探计划从未完成。 QXR 的岩屑样本显示，在之前的钻探和岩屑取样以南，有 3 公里未经测试的走向长度。



QXR 董事总经理 Stephen Promnitz 表示："过去十年中，铁矿石品位超过 57% 的铁矿石碎石样品结果很少见，如果结果继续显示出希望，则可能会带来 DSO 潜力。在我们的租赁范围内，这是一个令人兴奋的机会，周围环绕着"该领域的专业人士。新的工作可能会显示出一些重大成果的潜力，因此我们很高兴能够启动这个详细的抽样计划。"



*查看表格和数据，请访问：

https://abnnewswire.net/lnk/E4NGD6I5





内容关于 QX Resources Ltd





QX Resources Limited (ASX:QXR) 专注于电池矿物的勘探和开发，在西澳大利亚州（WA）的黄金地段拥有硬岩锂资产，在昆士兰州拥有黄金资产。 其目的是将最终用户（电池、阴极和汽车制造商）与经验丰富的电池矿物勘探/开发商 QXR 连接起来，并提供不断扩大的矿物勘探项目组合和坚实的财务支持。

锂投资组合：QXR 的锂战略以西澳州多产的皮尔巴拉省为中心，通过有针对性的并购获得了四个项目的控股权，所有这些项目都战略性地靠近澳大利亚一些最大的锂矿床和矿山。 在皮尔巴拉地区，QXR 的区域性锂矿权包（已批准或正在申请）现已占地超过 350 平方公里。

黄金投资组合：QXR 还通过与 Zamia Resources Pty Ltd 签订的收益协议开发两个昆士兰中部黄金项目 - Lucky Break 和 Belyando。这两个黄金项目战略性地位于 Drummond 盆地，该地区的黄金储量 >6.5moz 捐赠。

相关企业