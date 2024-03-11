

邻近因内塔拉的农场合资协议

Perth, 2024年3月11日, AEST (ABN Newswire) - Delta Lithium Limited ( ASX:DLI ) 很高兴地宣布与 Voltaic Strategy Resources Ltd ( ASX:VSR ) 和 Reach Resources Limited ( ASX:RR1 ) 签署具有约束力的农场合资协议，以开发位于 Yinnetharra 项目区周围的矿权。 西澳大利亚加斯科因地区。



强调：



- 与 Voltaic Strategy Resources Ltd ( ASX:VSR ) 和 Reach Resources Limited ( ASX:RR1 ) 签署具有约束力的农场合资协议，以赚取令人兴奋的 Yinnetharra 地区的矿权包的所有权。



- 矿权包总共覆盖额外 413 平方公里，位于 100% 拥有的 Yinnetharra 锂项目内，毗邻 Malinda 已确定的新兴资源并沿其走向。



- 由于这些交易，达美航空在新兴加斯科因锂矿省的足迹增加了 30% 以上，达到 1,769 平方公里。



- 以下物业套餐中高达 80% 的收益协议：



o Voltaic 的 Ti Tree 项目（243 平方公里）覆盖广泛的 Leake Springs 镁铁质沉积物包，该包包含 Delta 的 Malinda 锂矿床（25.7Mt @ 1.0% Li2O）矿化伟晶岩。



o Reach Resources 的 Morrissey Hill 和 Camel Hill (170 平方公里) 项目，覆盖广泛的锂预期宿主地层和锂土壤异常



达美航空以约 450 万美元的预付款获得了与现有 Yinnetharra 锂项目相邻的三个项目的盈利权。 通过各种延期支出承诺，可以实现每个项目高达 80% 的股权收益。



董事总经理 James Croser 在评论交易时表示；



"达美航空很高兴与 Voltaic Strategy Resources 和 Reach Resources 同时进行这项战略合作，除了我们现有的 Yinnetharra 土地使用权之外，同时还获得了扩大的预期地层，这已经在 Malinda 提供了令人印象深刻的首个资源。合并后的土地包显着 增强了该地区长寿命锂业务的潜力。Voltaic 和 Reach 股东都准备好直接受益于达美航空在 Yinnetharra 的现有现场业务，以及我们团队将立即将其应用到我们扩大业务范围的专业知识。



"凭借在该地区的主导地位，特别是在毗邻 33 套花岗岩的极具前景的 Leake Springs 变质单元，这项交易增加了区域规模项目的可能性，所有股东现在都可以从中受益。我们期待着合作 与我们的新合作伙伴一起发挥这一潜力。"



因尼塔拉扩张



达美航空已与 Voltaic Strategy Resources Ltd ( ASX:VSR ) 和 Reach Resources Limited ( ASX:RR1 ) 签署了具有约束力的协议，以确保进入以下项目区域。 每份协议都分为两个阶段，允许 Delta 获得项目内高达 80% 的矿权。



伏特战略资源



与 VSR 签署的协议包括 Ti Tree 项目区域，该区域位于现有 Yinnetharra 项目以南、Malinda 资源东南部约 10 公里处。 该矿权地占地 243 平方公里，覆盖广泛的 Leake Spring 镁铁质沉积物包，类似于 Malinda 资源所在的地质环境。 协议的细节总结为以下两个阶段。



阶段1



1. DLI 将在启动时向 VSR 支付 125 万美元现金。



2. DLI 可以通过在项目启动后的最初 2 年内支出 300 万美元来赚取该项目 51% 的收益。



3. DLI 与 VSR 协商管理该项目。



4. DLI 可以在第一阶段盈利阶段随时以 0% 的利息退出该项目，但在退出第一阶段之前，DLI 必须承担至少 100 万美元的支出。



5. 在满足第一阶段 51% 参与权益要求后，DLI 选举 VSR 时的现金/股票价值为 500,000 美元的 DLI。



第二阶段



6. 在未来 2 年内进一步支出 625 万美元或交付超过 10Mt @ 0.8% Li2O（按 0.5% 截止值）的 MRE 后，DLI 可以进一步赚取 29%，股权达到 80%。



7. 第 2 阶段完成后，VSR 可以选择通过共同出资维持 20%； 或稀释其20%的权益。 DLI 和 VSR 可能同意 DLI 以约定的公平市场价值购买 VSR 20% 的权益。



8. 如果 VSR 稀释至<5% 参与权益，DLI 将有权选择以公平市场价值（经专家同意或确定）购买 VSR 权益。



9. 在满足第 2 阶段 80% 参与权益要求后，DLI 选举 VSR 时的现金/股票价值为 1,000,000 美元。



10. 该交易须遵守与此类性质的协议相关的通常保证。



到达资源



与 RRL 的协议包括两个项目区：Morrissey Hill 项目和 Camel Hill 项目。



莫里西山 (Morrissey Hill) 位于马林达 (Malinda) 西南约 8 公里处，詹姆森前景 (Jameson Prospect) 东南约 12 公里处。 骆驼山位于正南，紧邻与VSR签订协议的钛树项目区。



莫里西山和骆驼山 170 平方公里。



强烈的锂土壤地球化学异常、广泛的宿主地层和广泛的锂相关矿物历史矿藏表明，两者都具有远景前景。



与 Reach 的协议细节总结为以下两个阶段。



阶段1



1. DLI 在启动时向 RRL 支付 320 万美元现金。



2. DLI 通过商定的报告框架并与 RRL 协商来管理该项目。



3. DLI 可以通过在项目启动后的最初 2 年内花费 300 万美元进行勘探来赚取该项目 51% 的收益，其中至少 50% 的支出用于钻探。



第二阶段



4. 在第一阶段完成后的未来 2 年内进一步支出 600 万美元，其中至少 50% 的支出将用于钻探，DLI 可以进一步赚取 29% 的收益，将股本提高到 80%。



5. 第 2 阶段完成后，RRL 可以选择通过共同出资维持 20%；或者 或稀释其20%的权益。 DLI 和 RRL 可能同意 DLI 以双方真诚谈判同意的公平市场价值购买 RRL 20% 的权益。



6. 在 DLI 选举 RRL 时，当发现矿产资源估计值（如 JORC 规范中定义的术语）等于或大于 7.5Mt（按 0.8% Li2O（按 0.8% Li2O 计算）时，DLI 的现金/股票价值约为 1000 万美元） 0.5% 的截止品位）。



7. 该交易须遵守与此类性质的协议相关的通常保证。



这些协议使达美航空在该地区的足迹显着增加了 30.5%。 我们的地质专家团队坚信，更广阔的因内塔拉地区有潜力成为西澳大利亚新的锂省。 这些协议为达美航空未来提供重要的潜在增长途径。



这些项目的下一步涉及勘探活动的详细规划。 这将有助于提高每项协议的最低支出要求，同时也会优先考虑即将到来的钻探计划的目标。



*查看表格和数据，请访问：

https://abnnewswire.net/lnk/N44G733Y





内容关于 Delta Lithium Limited





Delta Lithium Limited（ASX:DLI）是一家勘探和开发公司，致力于将位于西澳大利亚的优质含锂伟晶岩矿床投入生产。凭借强大的资产负债表和经验丰富的团队推动勘探和开发工作流程，Delta Lithium 正在迅速推进其 Mt Ida 锂项目的生产。与其他锂开发商相比，Mt Ida 锂项目拥有现有采矿租约和遗产协议的关键优势。为了充分利用当前蓬勃发展的锂市场，台达锂业正在寻求快速发展道路，为股东释放最大价值。



Delta Lithium 还拥有极具前景的 Yinnetharra 锂项目，该项目已经显示出成为澳大利亚最令人兴奋的锂矿产区之一的迹象。该公司目前正在进行大规模的 400 个钻孔活动，预计将于 2023 年完成。

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