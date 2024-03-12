高达 2000 万澳元的股权融资
Sydney, 2024年3月12日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 很高兴地宣布，该公司已通过发行约 2.136 亿新股获得了约 1500 万澳元的机构配售（"配售"）的坚定承诺。普通股（"新股"）的发行价为每股新股 0.07 澳元（"发行价"）。
强调
- 得到国内外机构和成熟投资者的大力支持，为 Lake 的注册引入了新的优质投资者
- 除配售外，Lake 还将为所有符合条件的股东提供参与 SPP 的机会，以与配售相同的价格筹集最多约 500 万澳元
- 除了最近宣布的成本节约措施外，资金还将用于扩大跑道的营运资金，直到战略合作伙伴关系流程完成
- 配售完成后，Lake 将在 2023 年 12 月 31 日拥有 4,630 万澳元的强劲预计现金余额，以推进 Kachi 的战略合作进程
除配售外，Lake 还将以与配售相同的价格实施股份购买计划（"SPP"），筹集至多 500 万澳元。此次配售和 SPP（统称"要约"）将筹集高达约 2000 万澳元的总收益。
此次要约通过在 Kachi 战略合作伙伴选择过程中提供额外的营运资金和财务灵活性，增强了 Lake 的资产负债表。 Lake 正在积极与广泛的潜在战略合作伙伴进行联系，包括汽车和电池制造商、锂生产商、石油和天然气公司、主权财富基金和私募股权公司。战略合作伙伴关系计划将于今年下半年（2H CY24）结束。
Lake 首席执行官 David Dickson 在评论此次要约时表示："我们对现有股东和新股东对 Lake 的支持程度感到满意。此次股权融资将为支持战略合作进程的实施提供资金能力。我们很高兴为我们现有的散户股东提供通过 SPP 参与融资的能力。"
放置
根据配售，公司将发行约。公司已缴足 2.136 亿股普通股，约占已发行股本的 15%，每股新股价格为 0.07 澳元，向机构、成熟和专业投资者筹集了总计 1,500 万澳元（未计成本）。
发行价为每股 0.07 澳元，较 2024 年 3 月 8 日最后收盘价 0.115 澳元折价 39.1%，较同日 5 天成交量加权平均价格 0.121 澳元折价 42.3%。
新股将根据澳大利亚证券交易所上市规则 7.1 规定的公司现有配售能力发行。此次配售未获承销。
Barrenjoey Markets Pty Limited 和 Canaccord Genuity (Australia) Limited 担任本次配售的联席牵头经办人和账簿管理人。 Morgans Corporate Limited 担任此次配售的联席管理人。
股份购买计划
除配售外，公司还将向所有注册地址在澳大利亚或新西兰且在 2024 年 3 月 11 日星期一晚上 7:00（澳大利亚东部夏令时）（"记录日期"）持有 Lake 股票的合格现有股东（"合格股东"），有机会以与配售相同的发行价和相同的条款和条件申请新的 Lake 股票。发行价为每股0.07美元。
Lake 打算筹集最多 500 万澳元，并保留对每位投资者的股份分配的酌处权。 SPP 将允许合格股东申请每位股东最多 30,000 澳元的缴足股款新普通股，以表彰 Lake 股东的持续价值和支持。
SPP 不受承保。预计将于 3 月 18 日向合格股东提供包含 SPP 进一步条款和条件的 SPP 小册子。
由于 SPP 下的股票发行价低于本公告日期前 5 天成交量加权平均价格 (VWAP) 的 80%，Lake 打算根据澳大利亚证券交易所上市规则 7.1 申请豁免。如果澳大利亚证券交易所不授予此项豁免，则 SPP 将无法免除公司的配售能力计算，因此 SPP 可能需要股东在临时股东大会上批准。如果是这样，下面的指示性时间表将受到相应影响。
要查看指示性时间表，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/QQ3Q2A63
要查看投资者介绍，请访问：
https://www.abnnewswire.net/lnk/2YU47J1E
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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