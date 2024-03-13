筹集 1000 万美元资金
Perth, 2024年3月13日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Limited (ASX:AMD) 很高兴地宣布，公司已收到总额为 1,000 万美元的坚定承诺，以每股 0.005 澳元的价格配股。
Arrow 董事总经理 David Flanagan 表示："今年早些时候访问现场后，我看到了如此多的优质钻探目标。我想钻探所有这些目标，并尽快提高我们对该项目的兴趣。唯一的限制是资金。此次融资今年我们将能够在矿权地钻多达 150 个孔并测试许多目标。"
"请记住，该矿权地位于世界上最大的高品位铁矿石项目的走向沿线，并且拥有 40 公里长的同一主岩层走向。
在 Arrow 于 2023 年开始勘探之前，没有人曾在该矿区钻探和分析过铁孔，而且该矿区还毗邻一条将于明年投入使用的多用户铁路。"
"鉴于我们在西芒杜北部的钻探工作取得了良好的开端，并且我们对该项目的潜力非常积极的看法，我们还决定现在是将我们的利息提高到 100% 并支付 200 万美元现金的最佳时机。"
"在接下来的几周内，我们将把现场钻机数量增加一倍，达到 4 个，并加快整个项目的测试目标。这对公司来说将是非常激动人心的一年。"
在 2024 年钻探计划强劲启动并增强对该项目规模潜力的信心后，Arrow 将加快收购西芒杜北铁项目持有实体剩余 66.7% 的权益。
强调
- 成功完成1000万美元配售，得到新老股东的大力支持，其中包括多家境内外优质机构投资者
- 资金将迅速增加勘探和钻探工作，在未来几周内将钻机数量增加一倍至 4 个
- Arrow 已达成协议，加速收购 Amalgamated Minerals Pte. Ltd. 剩余 66.7% 的权益，取得 Amalgamated Minerals Pte. Ltd. 100% 的合法权益和实益权益。持有西芒杜北铁项目的有限公司
- 董事以 310,000 美元的价格参与配售（需获得股东批准）
放置
公司已收到通过配售 20 亿股新股（配售）筹集 1000 万美元（未计成本）的坚定承诺。本次配售将分两期进行，具体如下：
- 根据澳大利亚证券交易所上市规则 7.1（1,137,564,764 股）和澳大利亚证券交易所上市规则 7.1A（758,376,509 股）的现有配售能力，将发行 1,895,941,273 股股份，筹集约 950 万美元（第一期），预计将进行股份配发2024 年 3 月 21 日，星期四；和
- 104,058,727 股股份将在股东大会上获得股东批准后发行，约 50 万美元（第二批）。
Arrow Directors、Jeff Dowling、Tommy McKeith 和 Alwyn Vorster 将参与配售的第二部分，总金额为 310,000 美元（须经股东批准）。 Euroz Hartleys Limited、Bell Potter Securities Limited 和 Canaccord Genuity (Australia) Limited 担任本次配售的联席牵头经办人。 Peloton Capital Pty Ltd 和 Morgans Financial Limited 担任联席管理人。
此次配售的收益将用于：
- 公司西芒杜北铁项目的勘探、评估和预可行性工作，包括在12个月内钻探10,000 - 15,000米；
- 立即购买持有西芒杜北铁项目的 Amalgamated Minerals Pte Ltd 剩余 66.7% 权益，合法权益和实益权益达到 100%；和
- 要约成本和一般营运资金用途。此次配售的发行价为每股 0.005 美元，代表：
- 截至 2024 年 3 月 11 日，Arrow 股票 10 天成交量加权平均市场价格折让 14.7%；和
- 较 Arrow 股票 2024 年 3 月 11 日的最后交易价格折价 28.6%。
根据配售发行的新股将与 Arrow 现有股票享有同等地位。
要查看指示性时间表，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/48J9OZ46
内容关于 Arrow Minerals Ltd
Arrow Minerals Ltd（ASX：AMD）是一家勘探和开发公司，致力于通过在西非发现经济矿藏来为股东创造长期价值。该公司实施了基于科学的系统勘探理念，同时保持商业灵活性，以确保我们捕获并保留价值。
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