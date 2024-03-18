投资者网络研讨会提醒
Sydney, 2024年3月18日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 投资者视频网络研讨会将于 2024 年 3 月 18 日举行。
简报会将于澳大利亚东部时间上午 9:00 开始，随后向澳大利亚证券交易所发布演示材料。
该网络研讨会将由首席执行官 David Dickson 和首席财务官 Don Miller 主持，他们将讨论：
- 业务运营更新
- 此次融资将加强 Lake 的实力，以完成全面的战略合作伙伴选择流程，从而为 Kachi 项目找到战略合作伙伴。
- 锂市场发展
投资者可以点击此处观看视频网络研讨会。
https://app.webinar.net/MAjlJ1Z6K9W
我们还鼓励投资者向投资者关系与传播高级副总裁 Karen Greene 提交问题，邮箱为 karen.greene@lakeresources.com.au。网络研讨会的录音将在公司网站上提供。
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
|
|