最高人民检察院公告
Sydney, 2024年3月18日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 很高兴地宣布启动 Lake 股份购买计划（"SPP"）要约。
Lake 于 2024 年 3 月 12 日宣布将实施股份购买计划。股份购买计划现已向注册地址位于澳大利亚和新西兰的合格现有 Lake 股东（"合格股东"）开放，这些股东截至 2024 年 3 月 11 日晚上 7 点（澳大利亚东部时间）（"记录日期"）仍持有 Lake 股份申请最多 30,000 澳元的 Lake 缴足股款的新普通股（"SPP 股份"），且不会产生经纪费用或其他交易费用。
此次股份购买计划是在向经验丰富的机构和专业投资者成功完成以 1500 万澳元配售（"配售"）约 2.136 亿股 Lake 缴足股款的新普通股（"配售股份"）之后进行的，这表明了对 Lake 战略合作伙伴关系的大力支持计划其旗舰卡奇项目。
配售和股份购买计划均以每股缴足股款的新普通股 0.07 澳元的价格发行（"发行价"）。要约价格代表：
- 较截至 2024 年 3 月 7 日的最后收盘价每股 0.115 美元折让 39.1%；和
- 截至 2024 年 3 月 7 日，5 天 VWAP1 为每股 0.121 美元，折价 42.3%。
股份购买计划
股份购买计划面向于记录日期登记为现有股份持有人的合格股东。 Lake 打算根据股份购买计划筹集最多 500 万澳元，并保留对每位投资者的股份分配的酌处权。合格股东有机会按发售价认购最多价值 30,000 澳元的 SPP 股份。
购股计划的条款和条件载于今天向合格股东提供的与购股计划相关的购股计划要约手册（"要约手册"）。 Lake 将不会打印和发送录取通知书或申请表的硬拷贝。相反，您可以通过 Automic 投资者门户网站的以下链接获取一封附有说明的信函（"访问信函"），用于获取要约手册的电子副本和您的个性化申请表（"申请表"）：
https://investor.automic.com.au
访问函、申请表和要约手册将包含有关如何付款和参与股份购买计划的说明。鼓励合格股东在根据股份购买计划提出申请之前，完整阅读要约手册。
Canaccord Genuity (Australia) Limited 和 Barrenjoey Markets Pty Limited 担任股份购买计划的联席牵头经办人。
*查看完整公告，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/2IIPW430
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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