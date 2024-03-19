投资者网络研讨会演示邀请
Perth, 2024年3月19日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration Limited (ASX:GTE) 很高兴地通知董事总经理 Shane Pike 将于 2024 年 3 月 20 日上午 9 点（西部标准时间）/中午 12 点（澳大利亚东部时间）发表更新的公司演示。
Great Western 的市值仅为 2200 万美元，即将在西澳州米卡萨拉 (Meekatharra) 附近钻探两个引人注目的铜矿目标。地球物理和采样显示，这些目标与附近 Sandfire 世界著名的 DeGrussa 铜矿具有许多相同的关键特征。
除了这些类似 DeGrussa 的特征外，Great Western 现在还准备钻探澳大利亚这两个最大的铜矿目标。地球物理学显示，无论以何种标准衡量，这些目标都被称为"椭圆形"和"椭圆形南"，都是巨大的，有可能为 Great Western 股东创造巨大价值。
派克先生将解释为什么公司认为这些目标如此有前途，并在即将举行的网络研讨会演讲中概述公司的钻探计划。
投资者可以通过以下链接注册参加网络研讨会：
https://www.abnnewswire.net/lnk/181IW238
投资者还将有机会通过网络研讨会平台向 Pike 先生提出问题。
*要查看演示幻灯片，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/4516I2E2
内容关于 Great Western Exploration Limited
Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家铜、金和镍勘探公司，在西澳大利亚多产的矿区拥有世界级的大片土地。 Great Western 的矿权勘探不足或几乎未经勘探。我们目前正在进行多个项目的现场工作计划，资金充足，资本结构紧张，为勘探成功提供了杠杆作用。
|
|