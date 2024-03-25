

Euroz Hartleys 的 Amplify 网络研讨会上的演示

Perth, 2024年3月25日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Limited ( ASX:AMD ) 很高兴作为入选参加该活动的五家公司之一参加 Euroz Hartleys 的 Amplify 网络研讨会。



我们邀请投资者和股东于 2024 年 3 月 27 日星期三上午 10 点（AWST）参加，聆听 Arrow 董事总经理 David Flanagan 概述公司的关键推动因素。



请参阅以下详细信息来报名参加活动：



网络研讨会 URL：请将以下链接复制并粘贴到您的互联网浏览器中：

https://www.abnnewswire.net/lnk/W20GD1LA



日期：2024 年 3 月 27 日星期三

时间：上午 10 点（AWST）



注册网络研讨会后，您将收到一封确认电子邮件，其中包含进一步的说明以及通过缩放或拨入详细信息加入的链接。





内容关于 Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd(ASX:AMD)是一家勘探和开发公司，致力于通过在西非发现经济矿藏来为股东创造长期价值。该公司实施了基于科学的系统勘探理念，同时保持商业灵活性，以确保我们捕获并保留价值。

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