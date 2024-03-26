测试 Degrussa 型 CuAu 靶材的最终钻探设计
Perth, 2024年3月26日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration Limited (ASX:GTE) 很高兴地宣布钻探计划的设计细节和预计开始日期，以测试 Fairbairn 铜矿项目的三个 DeGrussa 型铜-金目标。
- Great Western 将钻探测试 Fairbairn Copper 项目定义的三个固定环电磁导体目标。
- 地球物理学、地质测绘、采样和建模表明，三个引人注目的电磁导体代表了潜在的德格鲁萨型铜金火山蕴藏的大量硫化物矿床，这种类型的矿化通常发生在矿床群中。
- 钻探计划第一阶段的设计已经完成，其中包括钻探深度为 250 至 350 m 的金刚石孔。后续钻孔现已设计完毕，并将在该计划第一阶段的成功基础上进行钻孔。
- 钻井由钻井承包商 DD1 预计于 2024 年 4 月最后一周开始。
费尔贝恩项目
GTE 100% (E69/3443)
Fairbairn 铜矿项目位于珀斯东北 900 公里处（图 1*），距离 Sandfire Resources (ASX:SFR) DeGrussa 铜金项目 120 公里。即将进行的钻探计划将测试三个引人注目的 DeGrussa 式目标，这些目标是通过固定环电磁 (FLEM) 地面勘测和直升机电磁勘测确定的（GTE ASX 2023 年 9 月 26 日公告）。
FLEM 调查确定了三个孤立且离散的基岩导体，这些导体被解释为与硫化物矿化有关（GTE ASX 2023 年 9 月 26 日公告）。浅层导体在地表以下 80 - 190 m 之间进行建模，沿着 Earaheedy 盆地内 Yelma 组的粉砂岩-页岩和巨砾砾岩砂岩单元之间的接触面定位（图 2*）。
通过地质测绘和建模，目标的前景得到了显着增强，这表明导体有可能成为盲目的德格鲁萨式火山块状硫化物目标（VHMS）。
钻探将测试三个导体，VHMS 型矿化通常发生在矿床簇中。第一阶段钻孔将针对导体的中心和上部（图 3、4 和 5*），这被解释为建模导体最有前景的位置。一期工程将使用金刚石钻机完成，钻孔深度为250-350m。
后续钻孔现已设计完毕，并将根据该计划第一阶段成功的矿化交叉点进行钻探（图 3 - 5*）。
项目开始
自今年年初以来，费尔贝恩铜矿项目周边地区发生了几次重大降雨事件，过去两周还录得大量降雨。项目区域内的通行被认为基本上没有受到影响；然而，要通过玛丽米亚站才能进入该项目，该站的道路已完全被淹没并封闭。目前预计将在 2024 年 4 月最后一周重新建立项目通道并开始钻探。
政府工程计划 (POW) 已获得批准，遗产清理工作已完成，并且已与钻井承包商 DDH1 敲定了钻井合同。 Great Western 只等待矿业、工业监管和安全部颁发的原生植被清理许可证，预计很快就会颁发。
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内容关于 Great Western Exploration Limited
Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家铜、金和镍勘探公司，在西澳大利亚多产的矿区拥有世界级的大片土地。 Great Western 的矿权勘探不足或几乎未经勘探。我们目前正在进行多个项目的现场工作计划，资金充足，资本结构紧张，为勘探成功提供了杠杆作用。
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