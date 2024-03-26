提交生产环境影响评价
Sydney, 2024年3月26日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂开发商 Lake Resources NL (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 很高兴地报告其旗舰 Kachi 项目已提交生产环境影响评估（"生产 EIA"或"EIA"）（ "Kachi"或"项目"）发送给阿根廷卡塔马卡省卡塔马卡矿业部。 Lake 的创新和可持续项目开发计划将实现较小的水足迹，是每吨锂卤水项目中水足迹最低的。
根据 Lake 的运营时间表提交的生产环境影响评估是阿根廷采矿和环境制度下的法定要求，旨在表明采矿作业对环境和当地社区的潜在影响已得到应有的关注。
环境影响评估由全球工程咨询公司 Knight Piesold ACSA 根据《一般环境法》第 25,675 号、《阿根廷采矿活动环境保护国家法》第 24,585 号（附件三）、阿根廷采矿法制定。国家（第 13 章第 2 条）、SAA 第 74/2010 号规定和 MM 决议第 1014/2023 号。
EIA基于最终可行性研究中提出的生产方案，其中通过生产井提取锂盐水，泵送到直接锂提取（"DLE"）工厂进行锂回收，然后通过注入井注入地下。紫丁香离子交换过程所需的水量仅为蒸发池和吸收式 DLE 技术所需水量的一小部分。
Lake 还采用了零液体排放装置，进一步减少了约 75% 的淡水消耗。通过注入废盐水，Lake 能够设计一个系统，最大限度地提高锂回收率，同时在运行期间保持水文/水文地质系统尽可能接近基线条件。与传统的蒸发池和硬石项目相比，卡奇的其他显着环境效益包括更小的土地足迹和更低的固体废物产量。
Lake 首席执行官 David Dickson 表示："及时提交 EIA 突显了 Lake 坚定地致力于以优先保护环境并促进与邻近社区合作的方式开展运营。Kachi 证明了我们采取审慎和谨慎的态度。 "锂卤水提取的突破性方法，旨在促进可持续和负责任的锂生产。我们期待为卡塔马卡省带来未来的就业和经济增长，同时为全球能源转型做出贡献。"
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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